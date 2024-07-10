客貨雙營運引擎熱 三大國籍航空6月營收高飛同寫新猷

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-10 22:53

華航 6 月合併營收 175.64 億元，月增 9.08%，年增 0.13%，累計上半年合併營收 988.81 億元，年增 10.01%。

長榮航 6 月合併營收 194.19 億元，月增 7.37%，年增 10.11%，累計上半年合併營收 1072.89 億元，年增 15.32%。

星宇航 6 月合併營收 30.77 億元，月增 18.41%，年增 44.5%，累計上半年合併營收 163.33 億元，年增 65.29%。

台灣虎航 6 月合併營收 14.21 億元，月增 16.48%，年增 30.26%，累計上半年合併營收 82.14 億元，年增 50.08%。

華航表示，6 月客運收入是今年第五度突破百億元，北美地區為客收主力，旅運人次較上月顯著增長，平均載客近 90%，東南亞的峇里島、檳城和獨家飛航的帛琉航線載客表現也相當亮眼。

展望 7-8 月暑期旺季，華航全線訂位率超過 80%，日韓和泰國航線最受旅客青睞，華航表示，樂觀看待下半年，在北美與歐洲航網的布局上，將全力爭取高收益的直飛客源，積極擴大市占率，除了獨家飛航捷克布拉格，自 7 月 14 日起，開通台北 - 西雅圖直飛航線，每周提供 5 個往返班次，成為美洲航網的第 6 個直飛航點。

而華航 6 月貨運營收為 50.24 億元，年增 17.38%，除電商與受 AI 帶動的半導體機台、伺服器等固有貨源外，季節性水果、急件高價貨源多有挹注，單位收益續創今年最高。

華航樂觀看待，下半年 AI 議題持續發酵，並帶動手機和 PC 換機潮，市場艙位需求強勁可期。

星宇航 6 月客運營收 26.69 億元，月增 20%，年增 42%，載運人數突破新高，而貨運營收為 2.5 億元，月增 3%，年增 96%，同樣受惠半導體機器設備、電商等產品出貨需求旺盛，使運價有撐，後市仍有看漲空間。

星宇本月引進第 5 架 A330neo 新機，並積極開闢新航點和增班，以迎接暑假旺季，其中，台北 - 富國島航線已開航，台北 - 香港航線也將於 7 月 16 日投入營運。

此外，星宇航看好日本航線，大阪航線每日 2 班，其中 1 班更以 A350-900 營運，並提供頭等艙服務，而曼谷自 7 月起也放大部份航班機型。

台灣虎航 6 月營收 14.2 億元，創單月次高，隨營運逐漸恢復，航班數年增 36%，累計上半年航班增幅約 50%。