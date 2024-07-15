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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SpringWorks Therapeutics Inc(SWTX-US)EPS預估上修至-4.41元，預估目標價為63.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:16

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對SpringWorks Therapeutics Inc(SWTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.52元上修至-4.41元，其中最高估值-3.86元，最低估值-6.33元，預估目標價為63.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-3.86(-3.86)-1.880.282.45
最低值-6.33(-6.33)-4.93-2.95-0.22
平均值-4.59(-4.62)-3.47-1.21.12
中位數-4.41(-4.52)-3.54-0.931.12

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.65億4.00億7.23億11.75億
最低值9,000萬2.47億5.55億11.75億
平均值1.39億3.36億6.15億11.75億
中位數1.49億3.40億5.67億11.75億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS---1.05-3.59-5.21-5.15
營業收入0.003,500萬0.000.00545萬

詳細資訊請看美股內頁：
SpringWorks Therapeutics Inc(SWTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSWTX

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