鉅亨速報 - Factset 最新調查：SpringWorks Therapeutics Inc(SWTX-US)EPS預估上修至-4.41元，預估目標價為63.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對SpringWorks Therapeutics Inc(SWTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.52元上修至-4.41元，其中最高估值-3.86元，最低估值-6.33元，預估目標價為63.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-3.86(-3.86)
|-1.88
|0.28
|2.45
|最低值
|-6.33(-6.33)
|-4.93
|-2.95
|-0.22
|平均值
|-4.59(-4.62)
|-3.47
|-1.2
|1.12
|中位數
|-4.41(-4.52)
|-3.54
|-0.93
|1.12
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.65億
|4.00億
|7.23億
|11.75億
|最低值
|9,000萬
|2.47億
|5.55億
|11.75億
|平均值
|1.39億
|3.36億
|6.15億
|11.75億
|中位數
|1.49億
|3.40億
|5.67億
|11.75億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-1.05
|-3.59
|-5.21
|-5.15
|營業收入
|0.00
|3,500萬
|0.00
|0.00
|545萬
詳細資訊請看美股內頁：
SpringWorks Therapeutics Inc(SWTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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