鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信ERIC-US的目標價調升至8.35元，幅度約4.1%
鉅亨網新聞中心 2025-04-02 00:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對愛立信(ERIC-US)提出目標價估值：中位數由8.02元上修至8.35元，調升幅度4.1%。其中最高估值9.98元，最低估值5.23元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予愛立信評價：積極樂觀7位、保持中立11位、保守悲觀8位。
愛立信今(2日)收盤價為7.835元。近5日股價下跌4.1%，標普指數下跌2.7%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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