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鉅亨速報 - Factset 最新調查：庫倫佛寺銀行CFR-US的目標價調降至137元，幅度約3.52%

鉅亨網新聞中心 2025-04-02 02:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對庫倫佛寺銀行(CFR-US)提出目標價估值：中位數由142元下修至137元，調降幅度3.52%。其中最高估值164元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予庫倫佛寺銀行評價：積極樂觀3位、保持中立7位、保守悲觀4位。

庫倫佛寺銀行今(2日)收盤價為123.3元。近5日股價下跌3.52%，標普指數下跌2.7%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CFR市場預估目標價

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