鉅亨速報 - Factset 最新調查：庫倫佛寺銀行CFR-US的目標價調降至137元，幅度約3.52%
鉅亨網新聞中心 2025-04-02 02:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對庫倫佛寺銀行(CFR-US)提出目標價估值：中位數由142元下修至137元，調降幅度3.52%。其中最高估值164元，最低估值120元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予庫倫佛寺銀行評價：積極樂觀3位、保持中立7位、保守悲觀4位。
庫倫佛寺銀行今(2日)收盤價為123.3元。近5日股價下跌3.52%，標普指數下跌2.7%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融SYF-US的目標價調降至76元，幅度約3.8%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估上修至0.66元，預估目標價為10.38元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信ERIC-US的目標價調升至8.35元，幅度約4.1%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融SYF-US的目標價調降至76元，幅度約3.8%
下一篇