鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估上修至0.66元，預估目標價為10.38元
鉅亨網新聞中心 2025-04-02 00:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.65元上修至0.66元，其中最高估值0.82元，最低估值0.62元，預估目標價為10.38元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.82(0.82)
|0.94
|1.09
|最低值
|0.62(0.62)
|0.71
|0.88
|平均值
|0.67(0.67)
|0.82
|1.03
|中位數
|0.66(0.65)
|0.79
|1.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|104.67億
|110.78億
|115.96億
|最低值
|96.25億
|99.15億
|103.60億
|平均值
|101.81億
|106.58億
|111.34億
|中位數
|101.91億
|107.82億
|112.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.56
|0.69
|0.47
|0.61
|0.63
|營業收入
|83.61億
|81.60億
|93.02億
|104.31億
|103.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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