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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估上修至0.66元，預估目標價為10.38元

鉅亨網新聞中心 2025-04-02 00:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.65元上修至0.66元，其中最高估值0.82元，最低估值0.62元，預估目標價為10.38元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.82(0.82)0.941.09
最低值0.62(0.62)0.710.88
平均值0.67(0.67)0.821.03
中位數0.66(0.65)0.791.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值104.67億110.78億115.96億
最低值96.25億99.15億103.60億
平均值101.81億106.58億111.34億
中位數101.91億107.82億112.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.560.690.470.610.63
營業收入83.61億81.60億93.02億104.31億103.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVIV

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