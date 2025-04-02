共軍演習第二天 在台灣海峽中部、南部海域展開「海峽雷霆-2025A」演練

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-04-02 08:18

‌



據大陸《新華社》周三（2 日）上午 8 時報導，東部戰區新聞發言人施毅表示，中國人民解放軍東部戰區當天在台灣海峽中部、南部相關海域展開「海峽雷霆 - 2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

我國防部周二表示，自 3 月 29 日起，陸續掌握中共「山東號」航艦編隊等機艦動態。國軍運用聯合情監偵手段，檢派任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、掌握，已啟動應變機制，適切應對。

‌



國防部指出，中共持續在台灣周邊和印太地區窮兵黷武，增加軍事活動，公然挑戰國際秩序，破壞區域穩定現狀，已成為國際社會最大的「麻煩製造者」。相對於共軍內部貪腐嚴重「越反越貪」、「軍隊作戰能力虛假」等問題，凸顯外強中乾窘態。

總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統已在第一時間指示國安、國防等相關單位嚴密應處，對於相關狀況也皆有全面掌握，並強調面對外部威脅，政府會持續捍衛民主自由的憲政體制，有信心、有能力捍衛國家主權、守護人民安全、維護社會安定，請國人放心。

白宮指出，美國總統川普強調台海和平的重要性，重申反對片面以武力或脅迫改變現狀的意圖。