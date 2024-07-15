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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至13.22元，預估目標價為196.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.69元下修至13.22元，其中最高估值23.34元，最低估值9.85元，預估目標價為196.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值23.34(23.34)19.3522.7217.62
最低值9.85(9.85)8.8112.7712.8
平均值14.02(14.13)14.9315.8715.21
中位數13.22(13.69)15.9915.2715.21

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值1,532.11億1,600.00億1,436.16億
最低值1,261.69億1,164.86億1,006.46億
平均值1,432.47億1,399.72億1,327.69億
中位數1,430.71億1,402.62億1,340.00億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.97-15.1315.2428.1223.63
營業收入1,233.80億691.57億1,197.77億1,774.11億1,484.58億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMPC

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