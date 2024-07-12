盤中速報 - 精材(3374)大跌7.1%，報216元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 13:30
精材(3374-TW)12日13:30股價下跌16.5元，報216.0元，跌幅7.1%，成交17,635張。
精材(3374-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓級尺寸封裝業務。晶圓測試業務。晶圓級後護層封裝業務。
近5日股價上漲19.23%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,121 張
- 外資買賣超：+1,052 張
- 投信買賣超：+4,837 張
- 自營商買賣超：-768 張
- 融資增減：+734 張
- 融券增減：+625 張
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