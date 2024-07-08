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鉅亨速報

盤中速報 - 精材(3374)急拉3.15%報213.0元，成交21,150張

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 10:37

精材(3374-TW)近5分K漲速3.15%，08日10:37報213.0元，成交21,150張，今日漲幅為7.04％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

精材(3374-TW)近5日股價上漲10.56%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.76%。櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+471 張
  • 外資買賣超：+571 張
  • 投信買賣超：+528 張
  • 自營商買賣超：-628 張
  • 融資增減：+1,359 張
  • 融券增減：+308 張

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