盤中速報 - 精材(3374)急拉3.15%報213.0元，成交21,150張
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 10:37
精材(3374-TW)近5分K漲速3.15%，08日10:37報213.0元，成交21,150張，今日漲幅為7.04％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
精材(3374-TW)近5日股價上漲10.56%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.76%。櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+471 張
- 外資買賣超：+571 張
- 投信買賣超：+528 張
- 自營商買賣超：-628 張
- 融資增減：+1,359 張
- 融券增減：+308 張
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