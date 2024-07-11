【量大強漲股整理】AI擴散效應持續發威下，該如何選股，掌握題材股?

鉅亨研報 2024-07-11 17:19

加權指數，今日開高走高，終場上漲 382.95 點，收在 24390.03 點，再創歷史新高，成交量 5569 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 12.58 億，投信買超 21.93 億，自營商賣超 23.8 億，三大法人合計買超 10.71 億，其中，投信連 9 買，累計 330.47 億。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 3.35%，收在 1080 元，再創歷史新高，將於下周四（18 日）召開法說會，釋出上季美元營收實際數字與獲利，目前是法說會前緘默期。法人看好，台積電受惠 AI 與高速運算（HPC）需求強勁，今年資本支出維持 280 億美元至 320 億美元區間不變，但 2025 年資本支出有望恢復向上態勢；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.89%，收在 225.5 元，鴻海揮軍先進封裝，台日大連線，鎖定當紅的面板級扇出型封裝（FOPLP），轉投資公司夏普也宣布在日本跨足面板級扇出型封裝，預計 2026 年開出產能；(2454-TW) 聯發科，下跌 1.05%，收在 1420 元，昨（10）日公布 6 月合併營收為 430.92 億元，月增 2.23%，年增 12.75%，表現相當亮眼。

受惠於搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 的 AI 伺服器即將於今年下半年開始出貨，機殼族群營收動能強勁；(3013-TW)晟銘電，股價亮燈漲停，收在 102.5 元，正式突破百元大關，6 月營收 9.1 億元，攀上 19 個月來高點，月增 5%，年增 96%，2024H2 主要客戶 (2382-TW) 廣達，即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器，營收將會大幅成長，再加上目前正研發水冷散熱機櫃, 分歧管, 冷卻液分配裝置等關鍵零組件，水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，2025 年水冷散熱解決方案將成為關鍵成長動能，晟銘電規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預計 2024 年底完工試產，2025 年開始生產。

(4566-TW) 時碩工業，股價亮燈漲停，收在 101 元，6 月合併營收 4.2 億，年增 22%，創下同期新高，水冷散熱關鍵零組件 水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證，預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠，成功打入全球最大電動車廠比亞迪供應鏈，汽車零組件營收明顯成長，全球疫情陸續解封，全球航空產業明顯復甦，旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單，是今年最主要的成長動能，此外，時碩工業也鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品，醫療領域將成為營運的第四隻腳，擁有 4 個熱門題材，時碩工業股價上漲可期。

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蘋果概念股 (3008-TW) 大立光，上漲 2.89%，收在 3200 元，再創波段新高，過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭，2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭，大立光將明顯受惠，目前也積極研發全球最快充電的鋰電池負極材料，搶攻全球電動車及儲能市場千億美元商機，不僅 5 分鐘就能充飽電，而且壽命長達 20 年，6 月合併營收為 40.41 億，月增 15.92%，年增 49.89%，連續 11 個月營收年成長，法人目標價最高上看 3560 元。

(2455-TW)全新，上漲 5.12%，收在 195 元，離 200 元大關僅有一步之遙，蘋果 iPhone 16 首度支援 WiFi 7 技術，相關 WiFi 7 的功率放大器（PA）需求有望大幅成長，加上資料中心短距離傳輸過去多使用銅線，目前開始多使用光纖，2023 全新短距發射端產品 400G VCSEL 已獲 (MSFT-US) 微軟認證，以獨家供應商之姿，成功打入 ChatGPT 供應鏈，預計 2024H2 將開始貢獻營收，未來也會研發 800G VCSEL，強化產業競爭力，股價隨時將會再創高峰，拭目以待!

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師