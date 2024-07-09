盤中速報 - 精材(3374)急跌-3.62%報199.0元，成交17,548張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:07
精材(3374-TW)近5分K跌速3.62%，09日10:07報199.0元，成交17,548張，今日跌幅為3.86％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
精材(3374-TW)近5日股價上漲17.61%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.03%。櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,107 張
- 外資買賣超：-253 張
- 投信買賣超：+3,243 張
- 自營商買賣超：-883 張
- 融資增減：+2,020 張
- 融券增減：+485 張
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