中國富人回流！家族辦公室在亞洲大行其道 助香港拉大與星國差距

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-12 14:21

過去歐美盛行的家族辦公室 (以下簡稱「家辦」) 正在亞洲大行其道，其中又以香港跟新加坡的競爭最為激烈，香港首富李嘉誠的家族近日更宣佈打算在香港設立家辦，是首個在港成立家辦的香港富豪家族。

《東方財經雜誌》報導，家辦被財富管理產業視為皇冠上的明珠，是全球財富管理中心競爭關鍵的領域之一。2013 年是中國家辦發展元年，此後許多持有金融牌照的機構紛紛設立家辦，並開展家族信託業務。

不過，從競爭格局來看，過去 20 年亞洲家辦業務主要還是新加坡與香港兩地在競爭且日趨激烈。香港政府還在前年施政報告中定下目標，希望在明年底前協助至少 200 間家辦在港設立或擴展業務。去年 5 月 10 日，香港立法局並通過為單一家辦制定的稅收優惠法案，規模超過 2.4 億港幣 (約 9.3 億台幣) 的家族投資控股公司，投資利潤可免稅。

至於要在新加坡取得稅務優惠，新加坡居民開設的公司需聘請至少兩名投資專業人士，資產管理規模要達 2000 萬星元 (約 4.5 億台幣)，至於其他海外公司則需聘請至少 3 名投資專業人士，資產管理規模要求提升至 5000 萬星元 (約 11.3 億台幣)。

投資上，新加坡也有限制，必須把資產管理規模的 10% 或 1000 萬星元投資於本土，香港則未設限。最重要的是，前者要得到當局預先批准才可取得稅務優惠，香港則只要符合條件，就可以獲稅務寬免。

根據德勤與香港家族辦公室聯合發佈的《香港家族辦公室市場研究》顯示，截至去年 12 月 31 日，香港擁有超過 2700 個單一家辦，其中資產管理規模在 1 億美元以上的家辦達 885 家，較新加坡公佈的 2023 年底註冊獲稅務優惠的單一家辦數量 1400 個，多了將近一倍。

從資產管理規模看，新加坡金管局發佈的《2022 年新加坡資產管理調查》報告顯示，當年資產管理規模年減 10% 至 4.9 兆星元 (約 3.7 兆美元)，2022 年香港的管理資產規模為 30.5 兆港幣 (約 3.9 兆美元)。

值得注意的是，在新加坡家辦版圖中，中國扮演著重要角色。根據 Amicus 數據，截至去年 8 月，新加坡有 2053 名單一和聯合家辦董事，大部分來自中國，共 699 人，佔比達 34%。

部分人士選擇在新加坡設立家辦的一個重要原因是跟移民政策掛勾。根據新加坡的全球商業投資者計畫 (GIP)，在當地推動業務和投資成長、並符合資格的全球投資人可被授予新加坡永久居民身份。在 GIP 下，家族理財辦公室負責人具備申請資格。

此外，具有專業技能的家辦主要專業顧問可申請新加坡的就業准證，持有後達到一定要求，申請人可向新加坡移民局申請永久居民身分。

對於吸收外資而言，但家辦的設立本是個立竿見影的吸金大法，但在香港積極「招商引資留人」的動機下，也出現部分流弊與詐騙案例。香港最近就發生杜拜王子阿里詐騙案。

今年 3 月，香港政府舉行的「裕澤香江」高峰論壇上，有位嘉賓自稱來自杜拜統治家族，宣稱要投注 5 億美元在香港的家族辦公室，最後一場空，不僅資金未到位，杜拜王族的身份也是造假。新加坡去年更發生超大洗錢醜聞，共有 10 人被捕，超過 22 億美元被盜匯，這是因為家辦有減稅的優惠，所以很容易變成洗錢的工具。

事發後，新加坡已經加強法令監管，兩度提高對家辦資產管理規模的門檻，也使得最近中國內地資金到新加坡設立家辦的熱度稍退，轉往香港申辦。

今年 3 月 25 日，香港證券及期貨專業總會理事李汶濼表示，在連串政策支持下，估計會有不少因疫情限制而選擇落戶新加坡的家辦回流香港。

香港特區政府近年針對家辦提出多項鼓勵措施，最重要的是明確了稅務上的配套。