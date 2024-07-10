〈房產〉預售大樓漲翻天 新竹三年間總價中位數飆漲近6成台中居次

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-10 14:38

隨著經濟的成長發展走勢、低利環境持續、以及民眾對通膨預期仍在，使全台預售市場蓬勃發展，也帶動預售房價不斷上攀。房仲業者盤點全台和七都預售大樓近三年來總價中位數變化，發現全台三年間漲幅超越 2 成，除台北外，其餘六大都會區皆有 15% 以上的漲幅。其中新竹縣市三年間飆漲近 6 成。

而台中預售大樓總價中位數近三年漲幅達 37.2%，為漲幅第二高的都會區。

永慶房產集團觀察近三年全台七都預售大樓總價中位數變化，新竹已從 1088 萬元飆升至 1735 萬元，3 年間上漲 59.5%。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，新竹縣市受惠於科學園區效益，擁有龐大的就業動能、強勁的剛性需求與投資、置產買盤挹注。此外，當地受限於腹地狹小，新增供給有限，使當地精華地段如東區、竹北市及台積電設廠進駐的寶山鄉等，預售新案屢創新高，其他蛋白區及部分苗栗地區也因外溢效應，房價跟著水漲船高。數據顯示，近一年預售大樓總價中位數已逼近新北。

陳金萍指出，新竹地區擁有高收入、高學歷、高人口紅利等「三高」優勢，及大量就業人口自住需求湧入，造就當地房市支撐力道強勁。而且，當地平均薪資所得增加後，也會帶動消費力提升與區域發展。就長遠來看，當地房市仍有很大的發展空間。

除新竹縣市外，台中、高雄兩大都會區也都有 30% 以上的高漲幅。陳金萍分析，台中市身為全台人口第二多的縣市，不僅重大建設投資不斷，受惠於資金充沛與通膨預期強勁等，台中市已成為全台房市的亮點。而且，當地有不少可開發素地，使預售新案林立，再加上房市利多加持，如位於東區的三井 Lalaport 購物中心、橫跨北屯、西屯區的水湳經貿園區和中科后里園區等，使剛性需求強勁。數據顯示，台中預售大樓總價中位數近三年漲幅達 37.2%，為漲幅第二高的都會區。