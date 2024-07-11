鉅亨速報 - Factset 最新調查：National Fuel Gas公司(NFG-US)EPS預估上修至5.17元，預估目標價為64.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:16
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對National Fuel Gas公司(NFG-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.04元上修至5.17元，其中最高估值5.19元，最低估值5元，預估目標價為64.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.19(5.19)
|6.94
|7.99
|最低值
|5(5)
|6
|7.43
|平均值
|5.11(5.08)
|6.38
|7.71
|中位數
|5.17(5.04)
|6.14
|7.71
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|26.37億
|28.39億
|29.56億
|最低值
|21.94億
|25.18億
|26.96億
|平均值
|23.42億
|26.93億
|28.26億
|中位數
|21.95億
|27.23億
|28.26億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.51
|-1.41
|3.97
|6.15
|5.17
|營業收入
|16.93億
|14.44億
|18.26億
|30.69億
|22.62億
詳細資訊請看美股內頁：
National Fuel Gas公司(NFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.26元，預估目標價為86.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司(AGCO-US)EPS預估下修至11.69元，預估目標價為130.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comstock Resources, Inc.(CRK-US)EPS預估上修至-0.08元，預估目標價為10.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lazard Inc.(LAZ-US)EPS預估下修至2.74元，預估目標價為49.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇