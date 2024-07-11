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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：National Fuel Gas公司(NFG-US)EPS預估上修至5.17元，預估目標價為64.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:16

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對National Fuel Gas公司(NFG-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.04元上修至5.17元，其中最高估值5.19元，最低估值5元，預估目標價為64.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.19(5.19)6.947.99
最低值5(5)67.43
平均值5.11(5.08)6.387.71
中位數5.17(5.04)6.147.71

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值26.37億28.39億29.56億
最低值21.94億25.18億26.96億
平均值23.42億26.93億28.26億
中位數21.95億27.23億28.26億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.51-1.413.976.155.17
營業收入16.93億14.44億18.26億30.69億22.62億

詳細資訊請看美股內頁：
National Fuel Gas公司(NFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNFG

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