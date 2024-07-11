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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估下修至1.12元，預估目標價為39.36元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 16:15

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.14元下修至1.12元，其中最高估值1.83元，最低估值1元，預估目標價為39.36元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.83(1.83)2.73.034.17
最低值1(1)11.191.96
平均值1.17(1.18)1.461.832.67
中位數1.12(1.14)1.41.832.29

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值29.44億38.02億50.15億66.39億
最低值26.81億31.36億35.52億42.07億
平均值28.60億34.09億40.38億49.29億
中位數28.92億34.04億39.96億45.08億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.521.120.731.190.97
營業收入8.04億15.46億13.48億20.62億23.90億

詳細資訊請看美股內頁：
Genmab - ADR(GMAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGMAB

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