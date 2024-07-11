資本適足等級難達標！金管會首罰三商壽 令1個月再提改善計畫

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-11 18:13

金管會今 (11) 日公布對三商美邦人壽 (2867-TW) 處分案，由於該公司 5 月所提出的提升至「資本適足等級」之增資、財務或業務改善計畫無法，經評估仍無法使 2024 年度資本適足率提升至法定標準，違反保險法相關規定，核處限制三商壽不得新增與利害關係人之授信或其他交易，並要在 1 個月內提報具體、完整的改善計畫。

外界關注，金管會此次為何未比照新光人壽案例針對董事長進行減薪裁處，保險局副局長蔡火炎指出，考量三商壽董事長翁肇喜於 2022 年 10 月回鍋救火，當時面對很大的困境，董座一職懸缺數月、找不到人，翁董事長不僅未支領公司薪資、酬勞，上任後，對於大股東增資案，也積極溝通、展現誠意。

三商壽從 2022 年迄今，總共完成 4 次現金增資，合計 137.51 億元，同時提出其他改善方案，在翁董任內 2023 年也完成 2 次現金增資，總計 50.25 億元，金管會有考量他也盡了一定的努力。至於私募負債型特別股的籌資進展，三商壽仍在進行中。

蔡火炎表示，此次是第一次對三商壽進行處分，目的還是希望公司儘速改善 RBC，因此，處分的手段是採取不會傷及公司體質的方式，這的方向與新壽的裁罰是一致的，後續再看看公司提報的財業務改善計畫內容，若仍不符合要求，不排除祭出第二次處分。

蔡火炎指出，三商壽於今年 5 月 6 日及 5 月 16 日函報改善計畫，列有 6 項改善方案，分別為 2024 年度完成不動產轉列投資用、現金增資 3 億股、私募負債型特別股、發行次順位債券新台幣 50 億元等 4 項；2025 年度完成私募普通股或特別股、私募國內可轉換公司債等 2 項，並提出於 2025 年度可評估啟動備援計畫，但存在多項未完備的情事。

其中，對於今年度完成方案的規劃，該公司稱可於今年 12 月完成私募負債型特別股，但迄改善計畫函報時尚未與洽談中投資人簽定合約，且就簽約時間、申請審查及資金到位等程序均無具體時程，能否如期完成具有高度不確定性，無法確保可於年底前完成。

另外，按該計畫推估，不動產轉列投資用、現金增資 3 億股、發行次順位債券 50 億元均完成下，三商壽今年度資本適足率僅可提升約 17.9 個百分點，縱使加計私募負債型特別股可如期完成，整體改善計畫僅可提升資本適足率約 30.4 個百分點。

蔡火炎指出，若以該公司 6 月底資本適足率自結數約 150% 估算，加計上述的推估改善效果，預估資本適足率僅能提升至約 180.4%，無法確保今年底可提升至資本適足等級，事實明確。

至於備援計劃，該公司稱可於 2025 年度完成私募普通股或特別股、私募國內可轉換公司債等二方案，但方案本身即無法用以提升今年度資本適足率，緩不濟急，計畫所列執行進度僅「規劃中」，未提出執行方案所需各項工作之具體時程、合理性及可行性評估等，顯有高度不確定性。