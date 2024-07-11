國人刷出最強5月！前5月簽帳金額1.78兆元 全年可望超越去年

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-11 21:02

金管會今 (11) 日公布，國內 32 家信用卡發卡機構今年 5 月信用卡簽帳金額合計達 3728 億元，單月增加 131 億元、3.64%，前 5 月累計 1.78 兆元，年增 13.2%，均創歷史同期新高。銀行局組長周正山指出，單月刷卡成長與母親節檔、牌照稅入帳有關，推估今年整體簽帳金額有機會超越去年的 4.2 兆元。

前五大發卡行 5 月簽帳金額方面，中國信託銀行以 611.96 億元穩居刷卡王，國泰世華銀行 598.23 億元居次，台北富邦銀行 505.71 億元，玉山銀行 458.59 億元，台新銀行 416.24 億元。星展銀行 226.51 億元、聯邦銀行 164.15 億元，分列第六、七名。

星展銀行 (台灣) 5 月發卡數 44.9 萬張、停卡數 49.1 萬張，為 32 家中數量最大，主要因星展去年 8 月合併花旗消金業務，陸續展開換卡作業，今年 5 月宣布終於完成最後一哩路，完成換發 260 萬張信用卡。

其他主要發卡行方面，中國信託、玉山銀行分別以 8.6 萬張、8.2 萬張，位居第二、三名，而國泰世華、北富銀單月皆有 6 萬張以上。

周正山說明，5 月適逢母親節檔期，賣場、餐飲、購物、旅遊等消費皆衝高，北富銀表示，受惠母親節檔期刷卡金額達 29.5 億元、台新銀 13.1 億元，至於刷卡繳牌照稅方面，玉山銀回報，簽帳金額約 20 億元、中信銀亦有 13.9 億元。

周正山進一步指出，信用卡是成熟的支付工具，近兩年因國內經濟持續成長，帶動刷卡動能，若以今年前 5 月的現狀來推估，今年整體簽帳金額可望比去年 4.2 兆元更高。