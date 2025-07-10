鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-10 22:08

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今年 4 月以來，新台幣匯率強力升值，全球金融市場劇烈震盪，考量壽險業 2026 年接軌在即，金管會同意射三箭救壽險，放寬責任準備金計提基礎，最高以加 1 碼為限，業者可先適用並向金管會申請備查。保險局官員今 (10) 日表示，已收到 10 家申請釋出責任準備金，其中國泰、富邦等 5 家人壽皆已公告獲准轉入外匯準備金，預期後續仍會有業者申請適用。

國泰、富邦等5壽險搶先公告增提外匯準備金 注意7/21備查截止。(鉅亨網資料照)

為因應新台幣匯率劇烈升值對於壽險業帳面資產評價的衝擊，金管會 6 月宣布祭出 3 大暫行措施，一是資本適足率 (RBC) 匯率採半年均價評價，二是責任準備金計提基礎調整，以增加壽險業外匯準備金餘額，三為新一代清償能力制度過渡措施申請時間在 8 月底採第二季財報，最後補考時間為 9 月底。

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金管會已於 6 月 30 日發布令釋，允許壽險業者可釋出特定保單多提存的準備金，並可自行選擇轉入外匯價格變動準備金或稅前盈餘，釋出上限為 40%。

保險局副局長蔡火炎指出，截至 7/10 下午，已收到 10 家壽險業者申請釋出責任準備金，雖為備查機制，但還在審查當中，若是主管機關意見、問題，會請公司調整財報。

蔡火炎補充，業者需依規定選擇商品範圍，並經簽證精算人員核簽和出具會計師合理意見，後續要在半年報和年底財報中，附註說明釋出責任準備金的影響數。

根據金管會 6 月 30 日令釋，壽險公司若要釋出責任準備金，需在 15 個工作日內提出相關評估報告，送到保險局備查，也就是說，7 月 21 日為最後截止日，若超過時限就無法申請備查。

外界關切哪些壽險公司已來申請適用暫行措施？蔡火炎表示，相關名單及詳細內容暫時無法對外揭露，以公司公告為主，目前國內六大壽險尚未全數申請，時間還沒截止，預期還會有更多業者來申請。