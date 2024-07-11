〈新漢結盟耐能〉新漢助拳代工邊緣AI伺服器Q4出貨 合攻機器人明年上半年發酵

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-11 15:39

工業電腦新漢 (8234-TW) 董事長林茂昌表示，初期將替耐能代工邊緣 AI 伺服器系統產品，後續雙方則會針對 AMR、機器人等展開布局，並推出聯名產品，明年第二季就可望看到合作效益。

林茂昌表示，預計今年第四季就會開始協助耐能代工，且新漢不只替耐能製造模組、系統交貨給客戶外，甚至還能透過新漢的通路，協助耐能擴張市場版圖，讓耐能可以更專注在晶片上。

耐能創辦人暨董事長劉峻誠則表示，過往從晶片延伸到邊緣 AI 系統產品初期，因為量還不大，因此都由耐能自行生產，但隨著製造業、金融服務、教育等領域客戶、需求越來越多，系統產品也呈現供不應求。

劉峻誠以 KNEO 300 為例，美國一線財經媒體客戶在去年 11 月下單，到今年 4-5 月才拿到貨，交期長達約半年，因此也透過此次結盟與新漢合作增加系統產品量能，且未來包含 KNEO 330 以及新機種也可望交由新漢代工。

除了代工邊緣 AI 系統產品外，新漢與耐能也針對邊緣 AI 擴大合作布局，首要聚焦在 AMR、機器人的應用；林茂昌表示強調，未來將整合雙方資源，包括軟硬體運算平台技術整合，並以聯名方式推出 Edge AI 運算平台產品線。