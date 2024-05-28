三商壽2023年底淨值增加受惠2原因 每股隱含價值18元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-28 21:20

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (28) 日召開法人說明會，公告 2023 年底隱含價值 (Embedded Value) 為 916.5 億元，較 2022 年底 891.7 億元增加 24.8 億元，每股隱含價值為 18 元。EV 增加的主要原因乃是受惠於新契約挹注使有效契約價值上升及股市操作得宜使淨值增加。

三商壽表示，為提升利潤率及追求利潤來源多元化，該公司加強保障型商品的推廣，使一年期新契約價值 (V1NB) 由 111 年的 45 億元上升至 112 年的 49.2 億元。

三商壽 2024 年第一季稅後純益 30.6 億元，較去年同期增加 59.8 億元，每股純益為 0.6 元。第一季底淨值為 446.8 億元，亦較去年底增加 47.4 億元，淨值比為 3.24%，高於法定標準。三商壽第一季整體表現亮眼，主要受惠於國內外股市大幅上漲，權益類資產獲利躍升，且台幣兌美元貶值帶來匯兌利益的正面影響。

三商壽首季證券類已實現獲利為 36 億元，投資報酬率成長達到 4.03%，較平均負債成本率 3.40% 呈現正利差，其表現更創近年新高。

第一季初年度保費收入 57.1 億元，除傳統型壽險初年度保費收入較去年同期成長 9.8% 外，長年期健康險初年度保費收入亦較去年同期成長 19.7%，顯示該公司推廣保障型商品已具相當成效。

另第一季初年度等價保費率 (FYPE) 為 29.5%，較去年同期增加 7.5%，未來將持續推廣分期繳商品，以提高公司的 CSM。

揮別過去，三商壽第一季獲利已轉盈，但該公司仍未鬆懈，繼續抱以謹慎積極的態度，推動包含現金增資、私募發行有價證券、發行次順位公司債等各項資本強化作為，同時密切關注金融市場動態，彈性調整資產配置，力求降低投資波動風險並增加穩定收益。