BMW安全氣囊充氣機有安全疑慮 將在美國召回逾39萬輛車

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-10 20:23

根據美國國家公路交通安全管理局 (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) 周三 (10 日) 表示，德國汽車製造商寶馬 (BMW) 將在美國召回逾 39 萬輛汽車，原因是安全氣囊充氣機有安全疑慮，可能會爆炸。

當局表示，充氣機爆炸可能導致尖銳的金屬碎片擊中駕駛或其他車內人員造成傷亡。

據了解，此次召回包括 2006 年至 2012 年生產的部分 BMW3 系列轎車和 Sportswagon 車款。這些車輛的方向盤上可能安裝了一個 PSDI-5 充氣機，儘管它沒有被寶馬正式批准為更換零件。

NHTSA 表示，經調查發現在持續高溫和潮濕的環境中暴露數年後，PSDI-5 增壓幫浦容易破裂。

日本汽車零件公司高田公司 (Takata Corp .) 生產的有問題的安全氣囊增壓幫浦 PSDI-5 已成為汽車史上規模最大、最複雜的召回過程的一部分。在過去的十年裡，全球有超過 1 億輛裝有高田安全氣囊充氣機的汽車被召回。

自 2009 年以來，各大汽車製造商的車輛上安裝的高田安全氣囊導致 30 多人死亡——其中至少 26 人在美國——以及數百人受傷。