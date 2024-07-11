彭博：NATO將發出史上最強硬措辭 稱中國是烏克蘭戰爭「決定性支持者」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-11 08:31

跡象顯示，中國正在為俄羅斯研發攻擊型無人機，知情人士透露，北約（NATO）領袖將提出史上最強硬措辭，直言中國是烏克蘭戰爭的「決定性支持者」（decisive enabler）。

據《彭博》周三（10 日）報導，北約峰會最新公報草案顯示，北約準備把中國描述為烏克蘭戰爭的「決定性支持者」，並詳述中國提供給俄軍的武器零件、設備、原料等軍民兩用物資。

消息人士表示，美國在北約峰會前夕向盟國通報了中國對俄羅斯的支持。

公報草案並稱中國「給歐洲 - 大西洋的安全帶來系統性挑戰」，包括網路活動、假消息、反太空能力。北約在周四發布最終版本之前，仍可能修改公報草案的措辭。

中國駐歐盟使團周四對此表示，北約峰會的涉華內容充滿挑釁、謊言、煽動及抹黑，已向北約提出嚴正交涉。

中國駐歐盟使團強調，中方言出必行，從未向烏克蘭戰爭的任何一方提供致命性武器，一向嚴格管控軍民兩用物項，包括民用無人機出口。

中國官媒《環球時報》周四也炮聲隆隆，稱援助烏克蘭、提高軍事開支、炒作「中國威脅」，是北約的三根「救命稻草」。北約靠著這三根稻草與美國維繫全球霸權的戰略高度捆綁，成為美國搞陣營對抗、排擠其他國家的工具。



《彭博》曾在本月稍早披露，熟悉情況的歐洲官員透露，中國和俄羅斯公司正在研發一款攻擊型無人機，一款類似俄軍部署在烏克蘭戰場的伊朗無人機，顯示北京可能接近提供西方國家官員警告的致命援助。

要求匿名的官員表示，去年中國和俄羅斯公司就合作複製伊朗 Shahed 無人機舉行了會談，並於今年展開研發、測試，準備運往俄羅斯。歐洲官員說，俄軍尚未在烏克蘭使用中國無人機。

自烏克蘭戰爭開打以來，俄羅斯已經使用了數千架 Shahed 無人機，甚至蓋了一座工廠大規模生產 Shahed 無人機。這款無人機的生產成本相對較低，但防禦成本很高。

儘管如此，俄羅斯仍依賴北韓、伊朗等國的援助，並仰賴中國提供關鍵零件。歐洲官員表示，一個擔憂是，中國生產類似 Shahed 無人機的速度，可能會比伊朗或俄羅斯快很多。