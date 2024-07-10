淨值破百元基金增至37檔 統一投信占6檔最多

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-10 10:19

全球股市多頭行情，帶動主動式股票型基金淨值成長。據 CMoney 統計至 7/8，淨值百元以上的投信主動式股票型基金增加至 37 檔，其中有 4 家基金公司的高淨值基金達到 3 檔以上。值得注意的是，統一投信堪稱「淨值王製造機」，旗下有 6 檔基金淨值超過百元，隨著基金淨值增加，也推升統一投信主動式股票型基金規模突破千億里程碑。

統一投信不僅高淨值基金檔數最多，還包辦股票型基金淨值前三名。「淨值王」統一全天候基金 7/8 淨值高達 335.11 元。統一奔騰基金居次，淨值達到 271.9 元，也是科技股基金淨值王。第三名為淨值 234.55 元的統一黑馬基金，與統一奔騰基金同為少數規模達到百億等級的台股基金。而統一龍馬基金也以 207.73 元，躋身淨值 200 元俱樂部。此外，統一經建及統一統信基金，淨值分別為 146.42 及 101.99 元。

其他投信方面，野村投信旗下有 4 檔基金淨值超過百元，分別為野村中小、野村優質、野村台灣運籌、野村成長。安聯投信、日盛投信各有 3 檔基金淨值超過百元，其中安聯台灣科技以 224.89 元，同為 200 元俱樂部成員。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，美股與台股上半年 AI 類股的帶領，成績表現優異。目前美國通膨增速持續放緩，就業市場也出現降溫跡象，經濟保持溫和成長，使聯準會可望在下半年開始降息。

以台股企業營運來說，AI 應用類股仍在高速成長階段，非 AI 產業也隨著庫存調整結束，拉貨動能逐漸提升，有望帶動今明兩年企業獲利持續成長。在資金面及基本面雙利多拉抬的背景下，台股後市表現仍不看淡。