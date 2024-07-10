淨值破百元基金增至37檔 統一投信占6檔最多
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-10 10:19
全球股市多頭行情，帶動主動式股票型基金淨值成長。據 CMoney 統計至 7/8，淨值百元以上的投信主動式股票型基金增加至 37 檔，其中有 4 家基金公司的高淨值基金達到 3 檔以上。值得注意的是，統一投信堪稱「淨值王製造機」，旗下有 6 檔基金淨值超過百元，隨著基金淨值增加，也推升統一投信主動式股票型基金規模突破千億里程碑。
統一投信不僅高淨值基金檔數最多，還包辦股票型基金淨值前三名。「淨值王」統一全天候基金 7/8 淨值高達 335.11 元。統一奔騰基金居次，淨值達到 271.9 元，也是科技股基金淨值王。第三名為淨值 234.55 元的統一黑馬基金，與統一奔騰基金同為少數規模達到百億等級的台股基金。而統一龍馬基金也以 207.73 元，躋身淨值 200 元俱樂部。此外，統一經建及統一統信基金，淨值分別為 146.42 及 101.99 元。
其他投信方面，野村投信旗下有 4 檔基金淨值超過百元，分別為野村中小、野村優質、野村台灣運籌、野村成長。安聯投信、日盛投信各有 3 檔基金淨值超過百元，其中安聯台灣科技以 224.89 元，同為 200 元俱樂部成員。
統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，美股與台股上半年 AI 類股的帶領，成績表現優異。目前美國通膨增速持續放緩，就業市場也出現降溫跡象，經濟保持溫和成長，使聯準會可望在下半年開始降息。
以台股企業營運來說，AI 應用類股仍在高速成長階段，非 AI 產業也隨著庫存調整結束，拉貨動能逐漸提升，有望帶動今明兩年企業獲利持續成長。在資金面及基本面雙利多拉抬的背景下，台股後市表現仍不看淡。
陳釧瑤表示，今年輝達晶片世代轉換帶動產值提升，使 AI 需求保持強勁，預期 AI 仍為市場主流題材。選股以 AI 產業為主軸，布局 B100/GB200 新供應商且股價基期低者。AI 應用從基礎建設擴張到終端裝置，也使相關供應鏈受惠 AI 筆電及手機規格提升。蘋果展示新 AI 功能後，市場興趣提升，有望帶動蘋果換機潮，使新品規格升級受惠供應鏈具備投資潛力。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 掌握日本三大投資契機 中信投信日本ETF傘型基金擬7/30開募
- 搶攻AI多元投資題材，台股主動式基金中長多續航！
- 擔憂台股2萬3是否站穩？專家：其實台股還原權息早已穿越5萬點！存股族首選長期動能潛力佳的強勢高息股，遠比追配息更重要
- 台股6月寫下地表最強股市 手上沒這類ETF就輸了 Smart投資術 帶你跟上台股漲升大潮
鉅亨號貼文看更多
下一篇