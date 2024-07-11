日經、東證指數屢創高 中信投信3檔日本ETF 7/30開募搶商機

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-11 19:12

日經指數今 (11) 日再創新高，首度衝破 42000 點，中國信託投信重磅推出日本 ETF 傘型基金，包含中信日本半導體 (00954-TW)、中信日本商社 (00955-TW)、中信日經高股息 (00956-TW)，擬定 7 月 30 日同步展開募集，公開申購價每股 10 元，聚焦大型龍頭與半導體領域、且估值仍具潛力的企業，為投資人掌握日本轉「股」契機。

中信投信表示，1989 年泡沫經濟以來，日本歷經難堪的「失落 30 年」。但美中貿易衝突及新冠肺炎疫情導致供應鏈重組，而日元貶值也帶動製造業與觀光復甦，日本經濟拐點出現，不光是 GDP 創近年新高，日經指數與東證指數近期頻創歷史新高。

中信日本半導體 ETF 經理人葉松炫指出，美中貿易戰延燒，日本趁勢對內推動半導體戰略，打造先進半導體製造環境與建設，對外則協同包含台灣在內的國際夥伴，開發新世代半導體前瞻技術，以 2030 年本土半導體產值翻三倍為目標，要找回日本半導體往日榮光。

目前日本半導體在設備、製造、材料與 IC 設計等領域，皆有技術或市佔領先的頂尖企業，而在 AI 迅速發展下，日本半導體中長線發展看好，加上台積電設廠題材助攻，將可為投資人掌握日本半導體產業爆發力。

此外，疫情期間巴菲特 (Warren Buffett) 大舉加碼的日本商社，股價自 2020 年以來已漲數倍，但股價淨值比 (PB) 仍低於日股大盤。中信日本商社 ETF 經理人游忠憲表示，日本商社過往獲利模式以進出口貿易為主，獲利穩定但估值不高，而如今已轉型成多角化經營的綜合集團，轉型後毛利更倍數成長，不能再用過往方式評價，未來有機會持續領漲日本東證指數。

中信日經高股息 ETF 經理人王建武則指出，東京證交所為提升股市流動性，2022 年起要求上市企業改善公司治理，並要求企業改善股價淨值比與提高股東回饋。然而，根據東京證交所統計，截至今年第一季底，日本企業共持有 295 兆日元現金、554 兆日元保留盈餘，整體可動用資金極高，預期企業將持續配發股利。

00956 成分股囊括日本金融、航運與鋼鐵等龍頭產業，且追蹤的日經高股息 50 指數近 5 年指數股利率也優於大盤，投資人有賺取資本利得空間，也有機會獲配企業發放股利。