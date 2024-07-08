台股ETF最會漲就是它 00881單日、單月漲幅奪雙冠王
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-08 17:35
台股盤中驚現最高 24011 點再寫新記錄，終場收在 23878 點，上漲 321 點，漲幅 1.37%。法人抱持樂觀態度，持續看多，Q3 股債雙多趨勢未改變。多檔含積量高的 ETF 跟著驚驚漲，包括國泰台灣 5G+(00881-TW)、富邦科技 (0052-TW)、元大台灣 50(0050-TW)。其中 00881 單日漲幅達 3.26%、月漲幅 16.15%，位居台股 ETF 漲幅雙冠王。
專家指出，00881 大漲的關鍵在於成分股不只「有積」還有「蘋果光」！第一大成分股台積電、第二大持股鴻海更是輝達新一代 AI 伺服器 GB200 的主要供應商，其他如聯發科、廣達、台達電… 等成分股也受惠 AI 趨勢與 Apple 換機潮「雙 A」題材走揚，呼應 00881 被稱為「有積成長型」ETF 的美譽。
有網友直呼「00881 堪稱科技版 0050，買 00881 就是買台積、鴻海、聯發科」。
今年以來台積電 CoWoS 先進製程封裝產能訂單滿手，帶動股價今年以來一去不復返，上週衝破千點，今日持續向上攻，但集保最新人數統計可看到，單周受益人從 124 萬 6311 人減少到 122 萬 3293 人，一周大減超過 2 萬 3 千多人，許多人獲利了結，現在只剩滿滿心痛。
法人表示，台股過往在第三季因企業上半年財報發布後，多半會進入修正潮，但台灣各產業多頭趨勢明顯，包括半導體、金融甚至建設等各業別獲利皆從谷底反彈，其中產業龍頭台積電 3 奈米製程供不應求，產業鏈更傳出將調漲 3 奈米製程價格。
研調機構數據指出，在蘋果、高通等消費型產品挹注與輝達、AMD 等 AI 加速器對先進封裝製程強烈需求下，下半年晶片仍是供不應求，並將延續至 2025 年，全球 AI 手機及 AI 伺服器都要仰賴台積電，預期 7/18 法說會前還有一波行情，若要等回檔再接手，不如定期定額或選擇含積高的科技型 ETF 提前卡位。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈焦點股〉台積電ETF的武林 3檔含積量最高全創新天價
- 千億級高股息ETF 7月除息 0056領銜買氣王
- 債市出現反彈 市場預期Fed 9月降息1碼升高 偏短天期企業債獲青睞
- 千億級高股息ETF 7月除息 0056領銜買氣王
鉅亨號貼文看更多
下一篇