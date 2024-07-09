雙王法說將至 布局9檔高積低價ETF卡位「積光」行情

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-09 11:09

台股叩關 24000 點關卡，在電子股重「權」出擊下，包括大立光、台積電、聯發科等千金股表現一飛衝天，投資人若想搭上這波多頭列車，投信法人建議，可鎖定含積量至少 3 成以上，目前股價不到 30 元的「高積低價」ETF，共有 9 檔，高 CP 值更適合小資族入手，隨著天王級法說會將至，市場看好再掀一波「積」「光」行情。

今年以來，台股在台積電強勢領軍創新高後，不少高含積量 ETF 股價也攀歷史新高價，許多小資投資人望「股」興嘆，連同一些高含積量 ETF，股價也「高」攀不起。

根據 CMoney 統計，目前含積量 3 成以上、股價低於 30 元的台股「高積低價 ETF」共計 9 檔，且主要以科技 ETF 為主，包括國泰台灣 5G+、永豐智能車供應鏈等，科技主題方面，則以半導體 ETF 入選 3 檔最多，包括新光臺灣半導體 30、富邦台灣半導體、及兆豐台灣晶圓製造 3 檔皆入列，至於其他入選 ETF，則以市值型為主，包括 FT 臺灣 Smart、群益台灣 ESG 低碳 50、國泰台灣領袖 50 與永豐台灣 ESG 等。

從績效表現來看，台股 9 檔高積低價 ETF 中，今年以來主要含息報酬有 8 檔皆優於加權指數，如果拉長 1 年期間，則有國泰台灣 5G+、永豐智能車供應鏈及新光臺灣半導體 30 ETF 共 3 檔，含息報酬逾 60% 以上，明顯超越加權指數的 43.29%。

若再拉長 2 年期間來看，上述國泰台灣 5G+、永豐智能車供應鏈及新光臺灣半導體 30 ETF 等 3 檔含息報酬更突破 100% 以上，大勝同期間加權指數的 65.08% 表現。

新光臺灣半導體 30 ETF 經理人詹佳峯表示，美國就業數據放緩，9 月降息預期升高，美股在標普、那指再創高下，激勵台股本周多頭氣盛，市場預估 7/11 大立光、7/18 台積電二大重量級權值股法說會前，這類具「定價權」的重量級企業，將釋出基本面利多訊息，加速台股多頭繼續上攻，尤其是鎖定半導體為主體的科技型或半導體市值型 ETF，將繼續跟隨台股驚驚漲行情下，股價繼續向上衝鋒。

詹佳峯認為，下半年台股多頭格局依舊，主流類股往權值股靠攏，在台積電千金股題材持續火熱中，目前不少外資法人認為，2025 年台積電先進製程產能供需持續吃緊，台積電在技術領先優勢下，具有價格「定價權」，今年全年營收也有望持續看升，加上台積電資本支出一片樂觀看好繼續調升，將為台股半導體供應鏈股價大添柴火，吸引資金重返半導體類股掏金。