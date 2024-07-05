掌握日本三大投資契機 中信投信日本ETF傘型基金擬7/30開募

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-05 11:07

受惠日本政府政策改革、日元貶值帶動產業復甦，以及日本半導體產業再起等利多，投資日本已成顯學。中國信託投信下半年重磅推出中國信託日本 ETF 傘型基金，包含中信日本商社 ETF、中信日本半導體 ETF，以及中信日經高股息 ETF，擬定 7 月 30 日同步展開募集，為投資人掌握日本三大「高純度、高 CP 值」商機。

中信投信表示，日元貶值帶動日本製造業及觀光復甦，加上政府歷經 30 年來大幅調薪、政策改革等因素匯聚，一舉帶動日本經濟走向正向循環，2023 年日本 GDP 更突破近 30 年新高，也激勵日股突破 1989 年泡沫經濟前高點。然而相較美股而言，日股當前本益比偏低，顯示股價遭低估，後續仍有上漲空間，為布局良機。

不僅如此，新冠肺炎疫情期間，巴菲特（Warren Buffett）看好日本商社具護城河優勢，持續投資日本商社，今年也繼續加碼；包含高盛、摩根士丹利等外資同樣看好日本表現，而中國信託投信所推出的中信日本商社 ETF，正好提供投資人跟隨股神與外資「錢」進日本的機會。

另外，日本政府也積極進行企業改革。東京證券交易所 2023 年 3 月第二次要求企業改善公司治理，針對股價淨值比 (PB) 且 ROE 較低的企業，要求改善其股價、資本效率 2 大面向，顯示日本企業將一改過往不配發股利的慣習，並透過買回庫藏股提升自家股價、改善淨值比。

中信日經高股息 ETF 成分為日經 225 指數中獲利穩健、且預估殖利率前 50 名的大型股，採季配息機制，投資人可望同步享有股利與資本利得。

美中貿易戰，帶給日本委靡已久的半導體產業難得機遇，政府積極推出各項半導體產業振興政策，更聯手台灣打造強大供應鏈，日前台積電熊本廠落成啟用也帶動周邊經濟繁榮，搭配原已領先全球的半導體設備材料，中信投信預估，日本半導體產業將「重磅回歸」，再度成為世界關注焦點，中信日本半導體 ETF 可讓投資人一手掌握日本半導體全方位題材。