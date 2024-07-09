〈房產〉台灣房屋市場景氣燈號逐季降溫 預測明年Q1燈號轉綠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-09 10:18

近期政府再度出手打炒房，房市景氣恐將跟著降溫，台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心，發布最新「台灣房屋市場景氣燈號」暨房市景氣預測，2024 年第三季景氣指標分數為 48.32，第四季則是 48.23，指標分數呈現降溫趨勢；預測結果更顯示，明年首季指標分數將進一步降至 46.71，從黃紅燈回歸象徵景氣穩定的綠燈。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，台灣房屋市場景氣燈號根據 17 項代表性變數，評估實際市場動能及景氣，每期各項變數的權重，隨數據增減有所調整，兼具「全面性」與「未來性」，是國內現今唯一可預測房市發展的領先指標。本期各項變數數值中，以建材營造類股價指數、五大行庫新承作房貸金額、土增稅等項目上升最明顯，因此下半年的景氣燈號雖較上半年略降，但仍亮出象徵熱絡的黃紅燈。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，下半年景氣燈號雖仍熱絡，但指標分數逐季緩降，後續景氣也可能面臨「二多二空」的拉鋸戰。兩大利多首先可關注「經濟紅利」，隨著台股續創新高，「由股入房」的資產佈局可望延續，加上美中貿易戰後匯回的海外資金，下半年陸續期滿解禁，預料將是房市下一波潛在資金潮。其次是「產業紅利」，在 AI、半導體相關產業領軍下，各地企業擴廠動作頻頻，產業園區的建置也如火如荼進行，區域房市發展受就業帶動，將更具可期性。

不過近期房價漲幅鮮明，民眾面對高價愈來愈力不從心，「追價保守」將是買氣能否推進的隱憂；且房市熱絡已引發官方關注，近期從央行到財政部，都祭出新一波的管控措施，若官方續拋打炒房新政，景氣波動的幅度恐高於預期，因此往後應密切留意「政策干擾」。