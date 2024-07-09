〈房產〉北市A辦新供給即將潮湧 物業管理和ESG配套居關鍵地位

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-09 17:21

台北市 A 級辦公室市場對高品質辦公空間需求呈現高速成長，商仲業者仲量聯行今 (9) 日指出，2024 年第二季台北市核心商業區 A 級辦公室租賃成交量達到 10,517 坪，季增幅約 53%，年增 2.4 倍；同時，隨著新供給在未來三年陸續釋出，租戶選擇性增多，綠認證建築及管理品質將成為租金成長及維持進駐率的關鍵。同時，物業管理和 ESG 配套措施將成為吸引租戶關鍵指標。

仲量聯行指出，台北即將於未來三年迎來新供給浪潮，辦公室升級及 ESG 相關議題更成為近來焦點，仲量聯行盤點台北市包含自用及租賃之 82 棟 A 級商辦綠建築標章取得現況。統計結果顯示，54% 的量體面積已獲得 LEED 或 EEWH 綠建築認證或候選超越亞太地區平均水準的 51%，並在 22 個指標城市中名列第九，領先大中華區，其中以台北 101 大樓規模最大。

企業除愈發重視自用大樓的永續規劃外，綠相關配套措施對爭取租戶更為關鍵。仲量聯行進一步針對供租賃的 65 棟 A 級商辦調查中顯示，29 棟商辦大樓已獲得綠建築認證或候選，占租賃總供給面積的 57%；尚未取得綠建築認證或候選的供租賃商辦大樓則有 36 棟，占租賃總供給面積的 43%。

但相對於綠建築認證規劃日漸成長，提供綠電方案的供租賃 A 級辦公室仍相對稀缺，已提供綠電方案僅有 13 棟，占租賃總供給面積的 29%。