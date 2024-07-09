〈房產〉新竹人購屋壓力山大 晚3年買房要多籌215萬元自備款
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-09 11:05
房價有感成長，購屋族自備款壓力也大增，房仲業者統計聯徵中心資料發現，新竹縣、市購屋族若晚 3 年買房，需分別多準備 215.3、167.7 萬元的自備款，位居七大都會區之首，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，新竹縣市近年價格漲幅凶猛，但區域供給以中、大坪數為主，使銀行貸款成數略為下滑，讓居民購屋負擔加重。
住商機構根據聯徵中心資料，盤點七大都會區 2024 年第一季與 2021 年同期貸款數據，並由平均鑑估值及平均核貸成數，估算購屋人平均自備款，其中新竹縣、市購屋族 2024 年首季平均需籌措 498.5、450.8 萬元的自備款，2 縣市不僅自備款金額在七都中僅輸給北市，且與 2021 年同期相比，自備款金額分別增加 215.3、167.7 萬元，購屋負擔不容小覷。
徐佳馨指出，觀察新竹縣、市貸款數據，3 年來相當於購屋總價的銀行鑑估值，分別大漲 628.5、557.7 萬元，顯示在地購屋實力驚人，而新竹縣、市雖說有穩定剛需買盤，惟區域房市飆漲速度過快，漲幅甚至超乎銀行鑑估價值預期，且依據聯徵中心數據，新竹縣、市 2024 年第一季平均購屋坪數約 50.8、47.5 坪，皆屬大坪數產品，總價易突破新竹縣、市的豪宅門檻，致使銀行所給予的核貸成數下滑，在房價大漲而貸款成數降低的情況下，讓區域購屋族自備款壓力加重不少。
另觀察聯徵中心數據，台中市 2024 年第一季平均銀行鑑估值達 1329 萬元，較 2021 年第一季增加 304.5 萬元，同時若晚 3 年買房，需多籌備 85.2 萬元自備款，兩者增加金額都位居六都冠軍，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，台中市 3 年來核貸成數並未有太大變化，惟受惠於疫情後資金回流、台股大漲等因素，熱錢持續湧入房市，區域價格飛漲，使得在地買盤若晚 3 年購屋，需多準備等同於一輛新車價位的自備款。
賴志昶提醒，自年初以來政府打炒房意向明確，同時針對「新青安」優惠貸款嚴補漏洞，使各銀行對不動產貸款偏向保守，買方簽約前可先詢問銀行貸款條件，以免發生貸款成數低於預期、自備款不足衍生違約風險；此外，購屋人可先以目前的平均房貸利率、貸款成數、房價，估算每月貸款負擔，並讓每月貸款負擔盡量別超過家戶所得的三分之一，避免因購屋壓垮生活品質。
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