〈房產〉新竹人購屋壓力山大 晚3年買房要多籌215萬元自備款

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-09 11:05

房價有感成長，購屋族自備款壓力也大增，房仲業者統計聯徵中心資料發現，新竹縣、市購屋族若晚 3 年買房，需分別多準備 215.3、167.7 萬元的自備款，位居七大都會區之首，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，新竹縣市近年價格漲幅凶猛，但區域供給以中、大坪數為主，使銀行貸款成數略為下滑，讓居民購屋負擔加重。

住商機構根據聯徵中心資料，盤點七大都會區 2024 年第一季與 2021 年同期貸款數據，並由平均鑑估值及平均核貸成數，估算購屋人平均自備款，其中新竹縣、市購屋族 2024 年首季平均需籌措 498.5、450.8 萬元的自備款，2 縣市不僅自備款金額在七都中僅輸給北市，且與 2021 年同期相比，自備款金額分別增加 215.3、167.7 萬元，購屋負擔不容小覷。

徐佳馨指出，觀察新竹縣、市貸款數據，3 年來相當於購屋總價的銀行鑑估值，分別大漲 628.5、557.7 萬元，顯示在地購屋實力驚人，而新竹縣、市雖說有穩定剛需買盤，惟區域房市飆漲速度過快，漲幅甚至超乎銀行鑑估價值預期，且依據聯徵中心數據，新竹縣、市 2024 年第一季平均購屋坪數約 50.8、47.5 坪，皆屬大坪數產品，總價易突破新竹縣、市的豪宅門檻，致使銀行所給予的核貸成數下滑，在房價大漲而貸款成數降低的情況下，讓區域購屋族自備款壓力加重不少。

另觀察聯徵中心數據，台中市 2024 年第一季平均銀行鑑估值達 1329 萬元，較 2021 年第一季增加 304.5 萬元，同時若晚 3 年買房，需多籌備 85.2 萬元自備款，兩者增加金額都位居六都冠軍，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，台中市 3 年來核貸成數並未有太大變化，惟受惠於疫情後資金回流、台股大漲等因素，熱錢持續湧入房市，區域價格飛漲，使得在地買盤若晚 3 年購屋，需多準備等同於一輛新車價位的自備款。