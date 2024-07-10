潤隆台中水湳110億元大案今公開 總座：房市無悲觀理由

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-10 16:56

隆 (1808-TW) 台中水湳經貿園區的 110 億元大型建案「當代首馥」，在今 (10) 日正式公開，總經理林暐鈞表示，水湳坐擁世界級的公園綠覆率，公司對銷售具信心，此一建案預計將在 2030 年 12 月完工交屋；同時，林暐鈞也指出，目前對台灣房市也看不到悲觀的理由，2024 年下半年潤隆將把建案重點置於高雄。

林暐鈞指出，潤隆目前仍把開發重點置於全台六都加上新竹及基隆，而潤隆「當代首馥」位於台中市水湳經貿園區經貿路二段和經貿三路口，基地面積約 1200 坪，規劃將興建地上 29 樓、地下 6 樓，共計 320 戶的住商產品；住宅主力產品為 46-52 坪，每坪開價 7375 萬元，總價帶在 3000-4000 萬元。潤隆表示，全案總銷約 110 億元。

「中部科學園區」在過去 20 年來被譽為台中經濟引擎，2022 年產值突破 1 兆 1698 億元，而未來台積電 (2330-TW) 還有持續擴廠議題，可提升台中更多的就業機會。而台中豪宅首選地區 - 七期重劃區，是由民間先進入投資，公部門再因應需求加入建設，經過 20 年的持續開發，造就出現有的居住環境。