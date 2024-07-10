低價搶市又站錯隊！全球第四大電池商自陷絕境 凍結高管年薪至獲利為止

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 13:46

全球第四大電池製造商 SK On 日前宣佈啟動「緊急措施」，連 10 季虧損且淨債務過去 3 年飆升 5 倍至 15.6 兆韓元的該公司除凍結高層年薪，還大砍福利與業務開支來削減成本，直到獲利為止，主要受到歐美電動車需求減緩的影響。

根據韓國動力電池研究機構 SNE Research 數據，今年前五月 SK On 裝機量年增 4.2% 至 13.9GWh，市佔率為 4.9%，在全球僅次於中國寧德時代、比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 和 LG 能源。

但即便如此，SK On 仍過得相當艱難，執行長李碩熙上周一 (1 日) 在寫給全公司員工的信中說，SK On 已經到了危急存亡時刻。自 2021 年從母公司 SK Innovation 獨立出來，已經連 10 季虧損。去年營業虧損達 5818 億韓元，今年首季再虧 3315 億韓元。

今年 2 月，李碩熙就在高層幹部舉行的會議上表示，由於美國高利率和全球經濟不景氣，SK On 正面臨市場成長放緩的危機，包括執行長在內所有管理人員都應該全力以赴，克服危機。李碩熙甚至宣佈在 SK On 實現獲利之前，將放棄兩成年薪。

隨著虧損不斷擴大，為了削減成本，緊急措施進一步加碼，最新一批受影響的是 SK On 所有高管，包括凍薪、廢除或更換高管等措施，其中包括董事會決定執行長等「長字輩」管理人員去留、廢除部分長字輩職位、凍結所有高管年薪及削減福利和業務開支等。

此外，SK On 高管們出國須乘坐經濟艙，早上 7 點前要上班，呼籲員工回辦公室工作，並強調在工作時間內專注於工作，將辦公室工作視為原則。

事實上，SK On 在去年底便嗅到危機，當時削減美國喬治亞州工廠的產量，並讓員工休無薪假，此前更解雇該廠 100 多名員工。

為了自救，SK 集團內部也討論一系列融資改革方案。有知情人士透露，為緩解 SK On 財務困境，SK Innovation 正考慮將其與 SK 集團賺錢的能源子公司 SK E&S 合併，甚至傳出 SK Innovation 正考慮出售電池材料子公司 SK IE Technology 來重組電池業務。

SK On 之所以陷入如此困境，完全因為自己站錯了隊。此前在美國總統拜登《通膨削減法》推動下，SK On 跟 LG 能源紛紛在北美和歐洲與汽車製造商合作，大舉投資建廠，建立生產電池的合資工廠。SK On 還因此從美國政府獲得數十億美元補貼。

當時清潔能源行情一片大好，各方普遍預測西方電動車需求將激增，通用去年還預測其 2025 年電動車銷量將達 100 萬輛。

但最終事與願違，北美市場電動車需求並未如期而至，投資反而成了包袱。今年首季美國市場電動車銷量僅成長 2.7%，低於整體市場 5% 成長率，瑞銀上月更將明年美國電動車市場成長率估值從 45% 下調為 10%。

福特、通用和特斯拉等均已暫停擴大電動車產能的計畫，且作為 SK On 重要客戶的福特不久前還宣佈，為減輕電動車業務日益嚴重的虧損，將開始削減來自電池供應商的訂單。

需求的疲軟也讓 SK On 不得不縮小在歐美地區的投資，包括繼續裁減喬治亞州工廠人力，與福特合資興建的美國第二家工廠建設也被推遲。