低價搶市又站錯隊！全球第四大電池商自陷絕境 凍結高管年薪至獲利為止

全球第四大電池製造商 SK On 日前宣佈啟動「緊急措施」,連 10 季虧損且淨債務過去 3 年飆升 5 倍至 15.6 兆 韓元 的該公司除凍結高層年薪,還大砍福利與業務開支來削減成本,直到獲利為止,主要受到歐美電動車需求減緩的影響。

根據韓國動力電池研究機構 SNE Research 數據,今年前五月 SK On 裝機量年增 4.2% 至 13.9GWh,市佔率為 4.9%,在全球僅次於中國寧德時代、比亞迪 ( 002594-CN )( 01211-HK ) 和 LG 能源。

但即便如此,SK On 仍過得相當艱難,執行長李碩熙上周一 (1 日) 在寫給全公司員工的信中說,SK On 已經到了危急存亡時刻。自 2021 年從母公司 SK Innovation 獨立出來,已經連 10 季虧損。去年營業虧損達 5818 億 韓元 ,今年首季再虧 3315 億 韓元 。

今年 2 月,李碩熙就在高層幹部舉行的會議上表示,由於美國高利率和全球經濟不景氣,SK On 正面臨市場成長放緩的危機,包括執行長在內所有管理人員都應該全力以赴,克服危機。李碩熙甚至宣佈在 SK On 實現獲利之前,將放棄兩成年薪。

隨著虧損不斷擴大,為了削減成本,緊急措施進一步加碼,最新一批受影響的是 SK On 所有高管,包括凍薪、廢除或更換高管等措施,其中包括董事會決定執行長等「長字輩」管理人員去留、廢除部分長字輩職位、凍結所有高管年薪及削減福利和業務開支等。

此外,SK On 高管們出國須乘坐經濟艙,早上 7 點前要上班,呼籲員工回辦公室工作,並強調在工作時間內專注於工作,將辦公室工作視為原則。

事實上,SK On 在去年底便嗅到危機,當時削減美國喬治亞州工廠的產量,並讓員工休無薪假,此前更解雇該廠 100 多名員工。

為了自救,SK 集團內部也討論一系列融資改革方案。有知情人士透露,為緩解 SK On 財務困境,SK Innovation 正考慮將其與 SK 集團賺錢的能源子公司 SK E&S 合併,甚至傳出 SK Innovation 正考慮出售電池材料子公司 SK IE Technology 來重組電池業務。

SK On 之所以陷入如此困境,完全因為自己站錯了隊。此前在美國總統拜登《通膨削減法》推動下,SK On 跟 LG 能源紛紛在北美和歐洲與汽車製造商合作,大舉投資建廠,建立生產電池的合資工廠。SK On 還因此從美國政府獲得數十億美元補貼。