本田計畫削減泰國50%以上產能 因應中國車企競爭加劇

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:20

日本本田汽車表示，計畫將泰國產能削減 50% 以上。這項變動是在與中國對手的競爭加劇下，迫使日本汽車製造商調整策略之後的決定。

據《NHK》報導，本田在泰國擁有兩家組裝廠。該公司表示，巴真武里府的工廠將在明年後繼續生產汽車。但公司表示，大城府的工廠將在 2025 年底前停止組裝車輛，然後只生產零件。

此舉將使本田在泰國的產能從每年 27 萬輛汽車減少至 12 萬輛汽車，本田高層表示，他們預計銷量不會反彈。

本田於 1992 年開始在泰國生產汽車，其年產量在 2013 年達到高峰，超過 27 萬輛，到去年，這個數字下降到約 14 萬輛。

日本汽車占泰國汽車銷售的近 80%。但包括主要電動車製造商比亞迪在內的中國企業，正在泰國占據更大的份額，並正在蠶食日本製造商的市場份額。