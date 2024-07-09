〈房產〉520檔期新推案開狂歡趴 Q2總銷量逾7653億元改寫新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-09 09:48

根據市調機構統計，2024 年第二季全台新案總銷、供給、房價均創歷史新高，新案總銷金額達 7653.23 億元打破單季紀錄外，進場個案數達 510 筆、戶數達 3.8 萬戶同樣締造新猷。房價部分，全台新案開價與成交每坪衝上 59、55 萬元，雙雙較上季大漲近 10 萬元。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案分析，受惠台股資金行情等利多，房市走到現在，已像失速列車完全煞不住，尤其本季在 520 檔期推波助瀾下，市場不斷上演建商狂加碼、買方不手軟的狂歡派對，若以上半年全台約 1.2 兆元量能來估算，儘管有央行限貸、新青安「一生一次」等管制走在前，估計仍難擋這股熱潮，全年有望突破 2023 年所締造 2 兆元高峰。

雙北本季推案表現不俗，以台北市來看，在新案遍地開花下，量能較上季及去年明顯反彈，其中供給戶數在松山區「鳴森苑」、信義區「吉祥．如藝」等指標案挹注下，衝出 4 千多戶單季新高。其中關鍵除了與去年基期低有關，也和近期買氣熱絡、消費者出價不手軟有關。

統計顯示，新北市延續上季熱潮，在板橋、三重及林口等地均湧現逾百億量體，整體總銷 1700 多億元也成全台最多。不過其中最值得注意的仍是房價，目前不只板橋、三重及永和等蛋黃區房價高不可攀，連土城、泰山及淡水等蛋白區漲勢也相當凌厲，整體新案開價已來到每坪 69 萬元，而成交均價每坪來到 64 萬元。

推案個數最多的桃園，本季量能持續爆發，推案量 1300 億元寫下單季新高，這次熱區集中在青埔周邊、龜山、八德等地，且在新北、新竹兩地高房價持續推擠下，不少買方鎖定仍有價格優勢的桃園，以現階段最具指標的青埔地區來看，即便核心地區新案開價已是坐 6 望 7，但與同樣有高鐵站坐落的竹北市及板橋相比仍有一定價差，對市場頗具吸引力。

至於新竹地區，目前精華地區受高房價及推案版塊挪移等因素影響，整體量能表現平穩。主力戰場仍聚焦在寶山、湖口等地蛋白區，甚至往南至苗栗竹南、頭份，都可見到新竹首購客或置產客足跡。

同時，台中房市跟著景氣走，不僅推案個數突破百筆，總銷金額逾 1600 億元皆為歷來之最，根據觀察，當前買方全面進攻，導致區域無分蛋黃、蛋白通通熱到快「烤熟」，部分個案在建商品牌力帶動下更是熱銷不斷。