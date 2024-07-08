search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

新美齊新店寶元段百億元合建案告吹 並前往台中台中購地千坪

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-08 20:11

cover image of news article
新美齊董事長林傳捷。(鉅亨網記者張欽發攝)

建商新美齊 (2442-TW) 採取積極的滾動開發動作，原規劃在新北新北市新店寶元段的大型土地合建案，今 (8) 日由公司發布重大訊息宣布協議解除契約，新美齊並指出，對此一合建案未進行銷售及採購作業，也因此對財務及業務無重大影響。

新美齊在去年 5 月中公告投入 39.6 億元，參與新北市新店區寶元段 902、912 地號土地合建案，全部建案土地面積約 2202.63 坪，預計將分回約 48-52%，依投資規模估算，此一新北市新店的合建案，全部總銷金額將達百億元，不過，合建案已在今天協議解除。

新美齊宣布解約新店合建案同時，也宣布以 38.83 億元在台中取得約 1149 坪的南屯區惠仁段 96、97、109 地號建地。

前往台中進行開發案，原即為新美齊規劃的投資方向之一。

文章標籤

新美齊台中新店

相關行情

台股首頁我要存股
新美齊31.3-0.63%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty