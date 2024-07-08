新美齊新店寶元段百億元合建案告吹 並前往台中台中購地千坪

新美齊在去年 5 月中公告投入 39.6 億元，參與新北市新店區寶元段 902、912 地號土地合建案，全部建案土地面積約 2202.63 坪，預計將分回約 48-52%，依投資規模估算，此一新北市新店的合建案，全部總銷金額將達百億元，不過，合建案已在今天協議解除。