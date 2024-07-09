美政局才是Fed關鍵數據點 川普恐令利率髮夾彎轉升

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 08:12

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾目前力求能完美平衡兩件事的利率水準：最大限度地創造就業機會和穩定物價。

Fed 仍在尋找能夠讓其今年降息的數據，但如果真的降息，2025 年利率政策恐怕得髮夾彎大轉彎，因為倘若川普當選總統，其所承諾的政策將再次引發通膨，並導致美國國家債務負擔進一步加重。

鮑爾表示，美國經濟仍處於從疫情造成的供給衝擊中恢復的階段，若啟動降息後又逆轉為升息，這樣朝夕令改恐嚴重破壞經濟。

Fed 迄今仍不願透露具體的降息計畫，但 6 月公佈的最新預測顯示，Fed 官員預計今年將降息 25 個基點。根據 CME 的聯準會觀察 (FedWatch) 工具，投資人認為聯準會將在 9 月降息，這與當前美國經濟的整體走勢相符。

根據 CME 的聯準會觀察 (FedWatch) 工具，投資人認為聯準會將在 9 月降息。

以 Fed 愛用的通膨指標 PCE 物價指數來說，5 月較上季持平，但年增 2.6%。同時就業市場熱度稍降。

然而，這樣的樂觀解讀忽視了前總統川普重返白宮的可能性。在 6 月 27 日的辯論結束後，川普民調上升，債市利率迅速反映川普提出的政策，例如對所有進入美國的商品徵收 10% 關稅、嚴格限制移民... 等。6 月 28 日，10 年期美國公債殖利率創下春季以來的最大漲幅。

Wellington Management 全球宏觀和固定收益團隊的策略師 Michael Medeiros 認為，雖然拜登也推出了提高關稅的政策，但川普的政策將會走得更遠。

他估計，若川普就任首日實施上述關稅措施，「將導致明年美國核心 PCE 物價指數增加約 1 個百分點，而且這還沒有包括二次效應和其他國家實施反制措施的影響」。

另外，穆迪分析師 Mark Zandi 指出，南部邊境移民數量激增引發了混亂，但有助於緩解工資和物價壓力，一旦切斷新工人的來源將讓提高勞動成本，迫使 Fed「恢復升息，或至少等待更長時間後再降息。」

川普也開出減稅政策的支票，根據國會預算辦公室和稅收聯合委員會的數據，延長減稅政策將在 10 年內帶來約 3.5 兆美元的潛在成本，在聯邦債務對 GDP 的占比即將突破 1946 年創下的 106% 紀錄之際，Fed 背負更大壓力，外國買家對美債的興趣也較以往冷卻。經濟學家 David Andolfatto 認為，這可能會表現為更高的通膨率。

除了川普這個因素，美國經濟也比過去更容易出現更高的通膨。

美前財長 Larry Summers 表示，居高不下的預算赤字和氣候變遷帶來的成本是美國「貨幣政策並沒有那麼限制性」的原因之一。