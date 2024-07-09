習近平會見歐爾班：中匈在烏克蘭問題上基本主張一致
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 07:47
中國國家主席習近平周一（8 日）在北京釣魚台國賓館會見匈牙利總理歐爾班，並表示中匈在烏克蘭問題上的基本主張一致。
據《新華社》報導，習近平指出，雙方要保持高層交往，深化政治互信，密切戰略溝通協作，繼續堅定相互支持，加強各領域務實合作，高品質共建「一帶一路」，持續豐富中匈新時代全天候全面戰略夥伴關係的內涵。
習近平強調，中歐之間沒有地緣政治矛盾，沒有根本利益衝突。中歐關係具有戰略意義和世界影響，應該保持穩定健康發展，共同應對全球性挑戰。
他說，明年是中國歐盟建交 50 周年，雙方應該堅持夥伴的正確定位和合作的主流基調，繼續推進雙向開放，加強國際協作，為促進世界和平穩定和發展繁榮做出貢獻。
歐爾班表示，兩個月前，習近平對匈牙利進行歷史性訪問。兩個月來，雙方認真落實此訪重要成果，友誼和互信更加牢固，為匈中關係未來發展奠定了堅實基礎。
匈方高度讚賞中方的作用和影響，願同中方密切戰略溝通協作。匈方主張加強對華合作，反對搞「小圈子」和陣營對抗，願以擔任歐盟輪值主席國為契機，積極推動歐中關係健康發展。
雙方重點就烏克蘭危機進行深入溝通。歐爾班通報了近日訪問烏克蘭和俄羅斯有關情況。習近平讚賞歐爾班為推動政治解決烏克蘭危機所作努力，闡述了中方有關看法主張。
習近平強調，早日停火止戰，尋求政治解決，符合各方利益。當前的重點是遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，儘快推動局勢降溫。國際社會要為雙方恢復直接對話談判創造條件、提供助力。只有所有大國都發揮正能量，而不是負能量，這場衝突才能儘早出現停火曙光。
他說，中方一直在以自己的方式積極勸和促談，鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力。中匈的基本主張和努力方向一致。中方願同匈方以及有關各方繼續保持溝通。
會見結束後，歐爾班在社交平台「X」上發文，表示中國是為烏克蘭戰爭創造和談條件的關鍵力量，而這正是他在習近平訪問布達佩斯兩個月後來到北京訪問的重要理由。歐爾班在結束中國行程後，將前往美國。
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