習近平會見歐爾班：中匈在烏克蘭問題上基本主張一致

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 07:47

中國國家主席習近平周一（8 日）在北京釣魚台國賓館會見匈牙利總理歐爾班，並表示中匈在烏克蘭問題上的基本主張一致。

據《新華社》報導，習近平指出，雙方要保持高層交往，深化政治互信，密切戰略溝通協作，繼續堅定相互支持，加強各領域務實合作，高品質共建「一帶一路」，持續豐富中匈新時代全天候全面戰略夥伴關係的內涵。

習近平強調，中歐之間沒有地緣政治矛盾，沒有根本利益衝突。中歐關係具有戰略意義和世界影響，應該保持穩定健康發展，共同應對全球性挑戰。

他說，明年是中國歐盟建交 50 周年，雙方應該堅持夥伴的正確定位和合作的主流基調，繼續推進雙向開放，加強國際協作，為促進世界和平穩定和發展繁榮做出貢獻。

歐爾班表示，兩個月前，習近平對匈牙利進行歷史性訪問。兩個月來，雙方認真落實此訪重要成果，友誼和互信更加牢固，為匈中關係未來發展奠定了堅實基礎。

匈方高度讚賞中方的作用和影響，願同中方密切戰略溝通協作。匈方主張加強對華合作，反對搞「小圈子」和陣營對抗，願以擔任歐盟輪值主席國為契機，積極推動歐中關係健康發展。

雙方重點就烏克蘭危機進行深入溝通。歐爾班通報了近日訪問烏克蘭和俄羅斯有關情況。習近平讚賞歐爾班為推動政治解決烏克蘭危機所作努力，闡述了中方有關看法主張。

習近平強調，早日停火止戰，尋求政治解決，符合各方利益。當前的重點是遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，儘快推動局勢降溫。國際社會要為雙方恢復直接對話談判創造條件、提供助力。只有所有大國都發揮正能量，而不是負能量，這場衝突才能儘早出現停火曙光。

他說，中方一直在以自己的方式積極勸和促談，鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力。中匈的基本主張和努力方向一致。中方願同匈方以及有關各方繼續保持溝通。