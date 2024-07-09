拜登發公開信 再次斬釘截鐵強調不退選

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-09 09:55

美國總統拜登周一（8 日）發布「致民主黨同僚」公開信，再次斬釘截鐵地強調不退選，並呼籲民主黨團結起來，攜手前進，擊敗前總統川普。

相較於上周五拜登公開喊的三句話：「我是在任美國總統」、「我是民主黨提名的候選人」、「我會留在這場選舉中」。周一的信長了許多，但意思還是這幾句話，但攻擊性強了不少。

拜登與川普在 6 月 27 日舉行首場電視辯論，由於拜登的表現不佳，多位國會民主黨籍議員呼籲拜登退選。

據《美聯社》報導，拜登在信中開門見山地表示：「我想讓你們知道，儘管媒體和其他地方有各種猜測，我仍然會堅定選下去，一直跑到終點，打敗川普。」

拜登進一步強調，若不是「絕對堅信」自己是 2024 年擊敗川普的最佳人選，一開始就不會再度參選。

他說，民主黨初選是一個「開放的過程」，但一共只有三個人跳出來挑戰他。其中一個人的表現非常糟糕，以至於退出初選，以獨立身份參選。也有人攻擊他的年齡，最終被「徹底擊潰」。

拜登質問民主黨同僚：「民主黨的選民已經投票，選擇我當候選人。我們現在要說這個過程不重要？選民沒有發言權嗎？」

接下來拜登開始列舉政績——創造超過 1,500 萬個就業機會、降低胰島素價格、重建美國基礎設施等。