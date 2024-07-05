拜登再表態會選下去 但最新民調指民主黨只剩這一人能贏川普

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-05 10:02

2024 年美國總統大選即將到來，現任總統拜登在上週拙劣的辯論表現後面臨巨大壓力，所屬的民主黨黨內正熱烈討論可能替代拜登的人選，他的副手賀錦麗是熱門人選之一，但在此時，前第一夫人蜜雪兒 · 奧巴馬意外地成為民主黨救星。

雖然拜登週四 (4 日) 在白宮舉行的獨立紀念日活動上對呼籲他選下去的支持者說：「我不會離開」，但根據《路透社》與 Ipsos 發佈的最新民調，78 歲的川普和 81 歲的拜登在美國登記選民中的支持率均為 40%，而在向受訪者提供的知名民主黨人名單中，只有前第一夫人蜜雪兒 · 歐巴馬獲得的支持率超過拜登，且在假想的對決中以 50% 比 39% 領先川普。

雖然蜜雪兒 · 歐巴馬多次公開表示無意競選總統，但她在美國民眾中的高支持率和廣泛影響力，令她成為民主黨內部討論的熱門話題。她受歡迎的程度不僅體現在民調數據中，還反映在她的公眾形象和個人魅力上。

作為前總統歐巴馬的妻子，蜜雪兒在白宮期間塑造了積極的公眾形象，宣導健康飲食、教育和軍人家庭等多項重要議題。她的支持者認為蜜雪兒具有獨特的優勢，可彌補拜登目前面臨的挑戰。

首先，蜜雪兒相對年輕，充滿活力，這在面對高齡的拜登和特朗普時尤為突出。其次，她擁有深厚的政治背景和廣泛的人脈，可迅速組建強有力的競選團隊。更重要的是，蜜雪兒的形象積極正面，能吸引大量獨立選民和年輕選民，這對民主黨贏得大選至關重要。

儘管擁有眾多優勢，但蜜雪兒也面臨巨大挑戰。首先，她從未公開表示有意參選總統。其次，她需要面對競選總統帶來的巨大壓力和複雜的政治環境，這對她的家庭和個人生活都是一次嚴峻的考驗。她曾多次強調自己對政治生活的厭倦，寧願選擇退居幕後。

然而，面對當前的政治形勢和民主黨的困境，她是否會重新考慮自己的立場，尚不得而知。

若拜登最終決定退出競選，民主黨內部潛在的接班人包括現任副總統賀錦麗、加州州長紐森、密西根州州長惠特默、馬里蘭州州長摩爾和伊利諾州州長普利茲克等。

賀錦麗擔任副總統的支持率雖不高，但最近幾天民主黨內考慮換將，她卻能快速聚攏支持度。週三 (3 日) 賭盤更大幅傾向賀錦麗，認為她比拜登更有可能贏得大選。根據美國有線電視新聞網 (CNN) 週二 (2 日) 公佈的民調，賀錦麗與川普對決的結果好過拜登。