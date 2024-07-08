勤誠上半年營收年增逾5成 AI伺服器開案量增加樂看下半年展望
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-08 19:24
機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收 13.3 億元，年月雙增，創歷年同期新高，累計今年上半年營收 63.8 億元，年增超過 5 成，續寫歷年同期新高。勤誠透露，COMPUTEX 後客戶 AI 伺服器開案量明顯增加，樂觀看下半年伺服器展望。
勤誠 6 月營收 13.3 億元，月增 6.2%，年增 60.2%。第二季營收 36.1 億元，季增 30%，年增 8%。累計今年上半年營收 63.8 億元，年增 53.4%。
勤誠表示，上月 COMPUTEX 結束後，觀察到客戶的 AI 伺服器開案量明顯增加，MGX 與 HGX 的既有專案以及新專案比重不斷提升。
勤誠進一步說明，MGX 伺服器主要為 2U 及 4U 的規格，氣冷與液冷方案皆有需求，主要 AI 應用在企業端。至於輝達 (NVDA-US)GB200 NVL72 及 NVL36 則為資料中心建置需求，不論 1U 或 2U 的 Compute Tray，都有客戶青睞。
HGX 方面，勤誠指出，目前專案大多為高 U 數的 AI 伺服器，可以搭載多個 GPU，以滿足各類 GPU 規格，包括 H100、H200、B100 以及 ASIC 都有相關需求。
展望下半年，勤誠表示，AI 需求優於預期，樂觀看下半年的伺服器市場的展望，有望維持逐季成長，今年全年優於去年。
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