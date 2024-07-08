勤誠上半年營收年增逾5成 AI伺服器開案量增加樂看下半年展望

勤誠表示，上月 COMPUTEX 結束後，觀察到客戶的 AI 伺服器開案量明顯增加，MGX 與 HGX 的既有專案以及新專案比重不斷提升。

勤誠進一步說明，MGX 伺服器主要為 2U 及 4U 的規格，氣冷與液冷方案皆有需求，主要 AI 應用在企業端。至於輝達 (NVDA-US)GB200 NVL72 及 NVL36 則為資料中心建置需求，不論 1U 或 2U 的 Compute Tray，都有客戶青睞。