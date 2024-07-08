第一金上半年賺137.28億元年增4.3% EPS 1.01元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-08 21:25
第一金控 (2892-TW) 公布 6 月自結盈餘，單月獲利 22.91 億元、月減 1%，主要受惠台灣金聯股息收入挹注，以及子公司第一金人壽認列股息入帳；累計上半年稅後純益 137.28 億元，年增 4.3%，累計每股稅後盈餘為 1.01 元。
第一金表示，因有台灣金聯股息收入挹注，以及子公司第一金人壽認列股息入帳，第一金控 6 月合併稅後淨利為 22.91 億元，月減 1%；累計前 6 月合併稅後淨利為 137.29 億元，年增 4.3 %，累計每股稅後盈餘為 1.01 元。
主要子公司第一銀行 6 月合併合併稅後淨利為 20.25 億元，月減 9.7%；累計合併稅後淨利為 127.99 億元，累計前 6 月稅後純益達 127.98 億元，年增 4.4%，累計每股稅後盈餘為 1.25 元。一銀在手續費收入保持平均水位，換匯交易持續穩定，6 月底備抵呆帳覆蓋率為 745.24%，逾放比為 0.18%，展現資產品質良好。
子公司第一金證券 6 月合併稅後淨利為 1.86 億元，月增 60.9％，累計上半年稅後純益為 6.85 億元，年增 3.3％。
子公司第一金人壽 6 月合併稅後淨利為 0.76 億元，比前月大增 82.6%，；累計合併稅後淨利為 1.75 億元，年減 27.2%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨號貼文看更多
下一篇