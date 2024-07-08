search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

第一金上半年賺137.28億元年增4.3% EPS 1.01元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-08 21:25

cover image of news article
第一金上半年賺137.28億元年增4.3% EPS 1.01元 （鉅亨網資料照）

第一金控 (2892-TW) 公布 6 月自結盈餘，單月獲利 22.91 億元、月減 1%，主要受惠台灣金聯股息收入挹注，以及子公司第一金人壽認列股息入帳；累計上半年稅後純益 137.28 億元，年增 4.3%，累計每股稅後盈餘為 1.01 元。

第一金表示，因有台灣金聯股息收入挹注，以及子公司第一金人壽認列股息入帳，第一金控 6 月合併稅後淨利為 22.91 億元，月減 1%；累計前 6 月合併稅後淨利為 137.29 億元，年增 4.3 %，累計每股稅後盈餘為 1.01 元。

主要子公司第一銀行 6 月合併合併稅後淨利為 20.25 億元，月減 9.7%；累計合併稅後淨利為 127.99 億元，累計前 6 月稅後純益達 127.98 億元，年增 4.4%，累計每股稅後盈餘為 1.25 元。一銀在手續費收入保持平均水位，換匯交易持續穩定，6 月底備抵呆帳覆蓋率為 745.24%，逾放比為 0.18%，展現資產品質良好。

子公司第一金證券 6 月合併稅後淨利為 1.86 億元，月增 60.9％，累計上半年稅後純益為 6.85 億元，年增 3.3％。

子公司第一金人壽 6 月合併稅後淨利為 0.76 億元，比前月大增 82.6%，；累計合併稅後淨利為 1.75 億元，年減 27.2%。

文章標籤

第一金一銀盈餘

相關行情

台股首頁我要存股
第一金28.650.17%

鉅亨贏指標

了解更多

#大戶買散戶拋

偏強
第一金

92%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty