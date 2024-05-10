〈勤誠法說〉執行長陳亞男：今年還是AI年 樂觀看營收、獲利雙成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-10 17:19

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (10) 日召開線上法說會，執行長陳亞男指出，今年仍然是 AI 年，目前看到下半年 AI 相關專案訂單穩健，且隨著新產品陸續進到量產階段，全年展望樂觀正向，預期營收與獲利雙成長。

陳亞男表示，今年 1 至 4 月營收表現亮眼，主要成長動能來自 2 年前終端客戶專案，今年陸續開花結果，加上美系與中系 AI 產品持續出貨，庫存去化良好，帶動今年 1 至 4 月的營運表現，貢獻營收成長。

勤誠表示，今年各地區的主軸仍以 AI 為主，包括邊緣運算以及存儲，歐美地區都在加大拉貨力道。

陳亞男指出，第二季有多個專案正在進行，從第二季開始到下半年便會陸續進入量產，開始貢獻營收。此外，勤誠也被輝達 (NVDA-US) 選為 MGX 合作夥伴，目前為 NPI(新產品導入) 階段，這方面成為勤誠下半年至明年重要的成長動能。

勤誠也提到，去年 AI 相關營收占比約為 30%，今年比重會再提升，也有望帶動通用型伺服器需求，不過目前觀察通用型伺服器呈現緩步復甦。

產能方面，陳亞男則說，由於勤誠在手專案多，無論在中國或台灣，產能利用率表現都不錯。為因應強勁的需求與訂單，勤誠持續調配各區域產能，包括嘉義廠區的產能利用率已有明顯提升，將持續提高稼動率。

NCT 廠部分，陳亞男說明，目前正緊鑼密鼓投資、準備，已有購置新的設備，預計今年底搬遷及調整完畢，進一步爭取更多訂單。美國 NCT 廠最快在今年底進入試產，希望明年就能服務美國市場。同時，勤誠也積極拓展美中以外的生意，找到第三市場。

陳亞男也指出，除了深化現有的技術產品，勤誠將密切關注最新產品應用變化，與 CPU 及 GPU 供應商緊密合作，設計搭載相關的機構解決方案。