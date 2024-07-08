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〈電子五哥營收〉緯創受惠AI伺服器挹注 6月、Q2、H2營收皆創同期新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-08 17:05

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左至右為緯創董事長林憲銘、執行長林建勳。(鉅亨網資料照)

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收達 887.87 億元，第二季營收 2409.31 億元，累計今年上半年營收 4791.59 億元，3 項數據皆寫歷史同期次高。緯創指出，第二季開始已無認列蘋果 (AAPL-US) 營收，但營收表現仍亮眼，主要動能來自 AI 伺服器。 

緯創 6 月營收 887.87 億元，月增 11.7%，年增 9.48%。第二季營收 2409.31 億元，季增 0.66%，年增 16.09%。累計今年上半年營收 4791.59 億元，年增 14.48%。 

緯創 6 月產品出貨狀況，筆電出貨 180 萬台，月增 5.88%，年增 5.88%；桌機出貨 80 萬台，月對月持平，年減 5.88%；顯示器出貨 90 萬台，月增 12.5%，年增 5.88%。第二季筆電出貨 510 萬台，季增 10.86%，年增 30.76%；桌機出貨 230 萬台，季對季持平，年增 21.05%；顯示器出貨 250 萬台，季增 6.38%，年減 1.96%。 

緯創指出，雖然處分印度廠後，第二季開始已無認列蘋果營收，但在筆電出貨季增逾 1 成，加上 AI 伺服器的帶動下，第二季營收仍繳出亮眼成績。 

展望第三季，緯創表示，預期筆電將季對季持平或小幅成長，桌機有雙位數成長，顯示器則持平。 

伺服器方面，緯創提到，第二季通用型伺服器與 AI 伺服器皆較第一季季增雙位數，預期第三季 AI 伺服器將有兩位數成長的表現，通用型伺服器則持平，全年伺服器則維持三位數成長的展望。 

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緯創電子五哥AI伺服器

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