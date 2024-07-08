盤後速報 - 國票金(2889)下週(7月15日)除權息0.98元，預估參考價16.03元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05
國票金(2889-TW)下週(7月15日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.73元，股票股利0.25元，合計股利0.98元。
以今日(7月8日)收盤價17.15元計算，預估參考價為16.03元，權息值合計為1.12元，股息殖利率4.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
國票金(2889-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價上漲5.28%，集中市場加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/15
|17.15
|0.73
|4.26%
|0.246
|2022/08/01
|14.1
|0.0
|0.0%
|0.5
|2022/06/29
|15.75
|0.65
|4.13%
|0.0
|2021/10/06
|15.95
|0.0
|0.0%
|0.35
|2021/07/27
|17.45
|0.65
|3.72%
|0.0
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