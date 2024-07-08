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鉅亨速報

盤後速報 - 國票金(2889)下週(7月15日)除權息0.98元，預估參考價16.03元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

國票金(2889-TW)下週(7月15日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.73元，股票股利0.25元，合計股利0.98元。

以今日(7月8日)收盤價17.15元計算，預估參考價為16.03元，權息值合計為1.12元，股息殖利率4.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

國票金(2889-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價上漲5.28%，集中市場加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/15 17.15 0.73 4.26% 0.246
2022/08/01 14.1 0.0 0.0% 0.5
2022/06/29 15.75 0.65 4.13% 0.0
2021/10/06 15.95 0.0 0.0% 0.35
2021/07/27 17.45 0.65 3.72% 0.0

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