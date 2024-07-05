新潤新北知識產業園區商辦大樓29.9億元交易案告吹

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-05 20:34

新潤 (6186-TW) 原在今 5 月 28 日公布以 29.9 億元整棟售出新北知識產業園區商辦大樓，因買方部分交易條件無法達成，新潤今 (5) 日表示，此交易案經雙方協議後解除契約。雙方解約並沒有財務損失。

新潤原擬以 29.9 億元整棟售出新北知識產業園區商辦大樓，預估處分利益 5.5 億元，依目前新潤股本約 15 億元計算，每股貢獻 3.67 元，且預計這筆大樓整棟交易案第四季完成產權登記並入帳，但目前這筆交易已經告吹

新潤是在 2019 年 10 月透過政府標售新莊北側知識產業園區區段徵收土地同時，以 7.6 億元取得此一 907.5 坪的建地，每坪得標單價 83.72 萬元，此次出售的整棟大樓包括地上 11 層、地下 3 層及車位 130 位，建物面積約 4585.2 坪，這也是新潤興業在新北及桃園住宅興建案外，首度跨入商辦的興建。