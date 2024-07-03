〈房產〉下半年房市變數多 北市房仲公會：審慎檢討資產布局時機到了

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-03 12:54

台北市地政局公布 6 月建物買賣移轉棟數，全市買賣移轉棟數為 2619 棟，較去年同期增加 5.4%，但較 5 月衰退 13.7%。台北市仲介公會理事長蘇金城今 (3) 日指出，央行升準、加碼信用管制、新青安精進、囤房稅等措施上路，下半年市場風向恐轉變，建議屋主積極檢討資產布局策略。

台北市 6 月房屋買賣移轉棟數為 2619 棟，較去年同期增加 5.4%，但較 5 月衰退 13.7%，相較於台南、高雄、桃園年增 44%、38%、31%，台北市雖有待售量縮的壓力減輕，但相對買氣開始也同步出現鈍化。另外，北市房仲公會指出，2024 年上半年總過戶數達 1 萬 5,456 棟，雖較去年同期增加 21.8%，但比 2021、2022 年動輒 1 萬 6,000 棟以上的動能來得低，進一步從六都總量挑戰 11 年新高的盛況來看，台北市的市況相對保守。

蘇金城分析，受惠於台股頻創新高，投資市場氣氛熱絡，台北市交易動能雖然回復到疫情前的狀態，但受制於房價走高的限制，上半年量能表現反而集中在北投、萬華，尤其近期屋主惜售心態明顯，6 月更只有中正、大同、萬華 3 區的交易量高於 5 月，其他 9 區量能萎縮下滑，恐為市場警訊。

蘇金城認為，台北市因為可提供大面積可發用地的重劃區少，因此缺乏大量推案機會，再加上蛋黃區新建案多為危老、都更重建案，可釋出量體有限，因此 2012 年被高雄超車之後，庫存穩定、籌碼少，交易量在六都中僅勝過台南，難有激情表現。長期以來就是以自住盤、置產盤為主，其中自住又以換屋需求為多，相較於其他縣市的首購、投資需求的佔比較少。但 6 月央行理監事會議決議升準 1 碼，同時調降 7 都第二戶以上的住宅貸款成數，等於直接壓縮台北市的兩大主力進場意願。