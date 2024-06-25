路透：紅海局勢持續緊張 國際海運出現「Uber式」漲價

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-25 13:58

任何想在繁忙時段搭 Uber 的人，都經歷過這款叫車應用程式（App）最不討喜的功能：加乘計費。想叫車的人太多，但跑 Uber 的人太少，代表從 A 地到 B 地的成本飆升。眼下，全球海運業也出現類似情況。

據《路透》周一（24 日）報導，航運平台 Freightos 編制的主要航線貨櫃現貨價格指數 FBX 顯示，國際海運運費從 2023 年的每趟約 1,200 美元上漲到目前的近 4,500 美元，比 1 月由紅海炮聲引發的峰值 3,400 美元還高。

AXSMarine 分析師 Jan Tiedemann 指出，今年海運運力不斷增加。去年新交付的貨櫃船增加了 200 萬個 20 呎標準貨櫃（TEU）的運力，創下歷史紀錄。今年海運市場預計將增加 300 萬個，明年再增加 200 萬個。

業界人士認為，海運運費異常上漲的因素十分複雜。一個因素是全球經濟正在復甦，S&P Global 的數據顯示，5 月全球製造業產出寫下 22 個月以來最大升幅。

另一方面，保護主義興起也讓不少出口商加快貨物交付腳步，以避免被接下來的關稅及其他政策波及。

美國政府宣布大幅提高對部分中國商品的關稅，部分關稅措施預定 8 月生效。興業研究公司析師指出，一些貿易商因此正在搶運力。

除上述因素，紅海緊張局勢也在不斷拉高海運成本。尤其是歐亞經地中海的貨物，其現在需要繞行好望角，多花兩周的時間才能完成航行，這意味著貿易商需要投入更多船隻，以維持貿易水準。