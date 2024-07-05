外資持有股債存款衝上8371億美元新高 單月市值暴增862億美元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-05 18:30

中央銀行今 (5) 日公布我國 6 月底外匯存底 5732.99 億美元，較上月底增加 4.96 億美元，連 2 月續創新高，而外資持有股債連同新台幣存款更衝上 8371 億元，約當外匯存底 146%，雙雙創下新高，對於今年以來的股匯表現，央行外匯局長蔡炯民說，「不用太 care FED 的政策」，原因在於，市場主要是反映廠商業績和經濟前景。

據央行統計，截至 6 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 8371 億美元，較上月暴增 862 億美元，創下新高，約當外匯存底 146%，月增達 15 個百分點，也寫新猷。

蔡炯民表示，應該是因為股市漲多，外資在 6 月有盈餘匯出 70 億美元左右，使 6 月整體淨匯出約 10 億美元，不過，近期匯市相較於 4-5 月，「比較沒有那麼大的變動」，儘管 7-8 月又進入除息高峰，但外資領到股利不一定會匯出，也可能會停泊台股再投資。

對於市場認為今年台北股匯市表現不同步，蔡炯民回應，股市主要反應美股，匯市也與國際美元連動。

蔡炯民更強調，「不用太 care FED 的政策」，真正影響股匯市還是廠商業績、經濟景氣，不過，「個人有感覺經濟成長走緩」，接下來就是要看經濟走緩會不會反映在企業財報上。

蔡炯民認為，聯準會今年降 2-3 碼屬合理水準，「聯準會 9 月降息的機率有增加」，國際市場都在密切關注美國的政經情勢變化。

對於主要貨幣變動，央行統計，6 月歐元貶值 1.16%，英鎊貶值 0.71%，加幣貶值 0.34%，日元更是重挫 2.6%，人民幣貶值 0.61%，而新台幣僅小貶 0.21%，反觀美元指數升值 1.14%。