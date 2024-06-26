外資連4賣 期現貨操作不同調 減碼海運等傳產股 敲進2檔能源股

台股今 (26) 日收漲 110 點，收在 22986 點，未能收復 2 萬 3000 點及 5 日線，外資期現貨操作不同調，在現貨市場賣超、在期貨市場則加碼多單，特別看好能源相關個股，國碩 (2406-TW) 與聯合再生 (3576-TW) 兩檔就合計買超張數就破萬張。