外資連4賣 期現貨操作不同調 減碼海運等傳產股 敲進2檔能源股
鉅亨網記者魏志豪 高雄 2024-06-26 18:28
台股今 (26) 日收漲 110 點，收在 22986 點，未能收復 2 萬 3000 點及 5 日線，外資期現貨操作不同調，在現貨市場賣超、在期貨市場則加碼多單，特別看好能源相關個股，國碩 (2406-TW) 與聯合再生 (3576-TW) 兩檔就合計買超張數就破萬張。
三大法人今日合計賣超 12.13 億元，外資賣超 82.48 億元，連四賣，自營商轉買 12.52 億元，投信續買 57.83 億元，連三買；外資加碼多單 2160 口，未平倉期貨多單增長至 54387 口。
外資買超青睞能源個股，包括國碩 (2406-TW) 與聯合再生 (3576-TW) 等，兩檔合計張數破萬張，森崴能源 (6806-TW) 也有 4000 多張，也看好各類 ETF，包括中信中國高股息 (00882-TW)、元大 S&P500(00646-TW)、中信中國 50(00752-TW)、中信上游半導體 (00941-TW)、國泰台灣 5G+(00881-TW) 等。
外資賣超則瞄準海運等傳統產業進行提款，大幅調節中鋼 (2002-TW) 將近 2.7 萬張，南亞 (1303-TW) 也有 1.8 萬張，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 皆是 1.2 萬張起跳，其他如遠東新 (1402-TW) 也都入列賣超前十名。
投信跟自營商皆與外資對做，雙雙敲進遠東新 1.2 萬張，投信青睞南亞 7000 多張，自營商也加碼長榮 5000 多張。
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