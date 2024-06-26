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台股

外資連4賣 期現貨操作不同調 減碼海運等傳產股 敲進2檔能源股

鉅亨網記者魏志豪 高雄 2024-06-26 18:28

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外資加碼期貨多單 現貨市場敲進兩檔能源股 合計破萬張。(鉅亨網資料照)

台股今 (26) 日收漲 110 點，收在 22986 點，未能收復 2 萬 3000 點及 5 日線，外資期現貨操作不同調，在現貨市場賣超、在期貨市場則加碼多單，特別看好能源相關個股，國碩 (2406-TW) 與聯合再生 (3576-TW) 兩檔就合計買超張數就破萬張。

三大法人今日合計賣超 12.13 億元，外資賣超 82.48 億元，連四賣，自營商轉買 12.52 億元，投信續買 57.83 億元，連三買；外資加碼多單 2160 口，未平倉期貨多單增長至 54387 口。

外資買超青睞能源個股，包括國碩 (2406-TW) 與聯合再生 (3576-TW) 等，兩檔合計張數破萬張，森崴能源 (6806-TW) 也有 4000 多張，也看好各類 ETF，包括中信中國高股息 (00882-TW)、元大 S&P500(00646-TW)、中信中國 50(00752-TW)、中信上游半導體 (00941-TW)、國泰台灣 5G+(00881-TW) 等。

外資賣超則瞄準海運等傳統產業進行提款，大幅調節中鋼 (2002-TW) 將近 2.7 萬張，南亞 (1303-TW) 也有 1.8 萬張，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 皆是 1.2 萬張起跳，其他如遠東新 (1402-TW) 也都入列賣超前十名。

投信跟自營商皆與外資對做，雙雙敲進遠東新 1.2 萬張，投信青睞南亞 7000 多張，自營商也加碼長榮 5000 多張。

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外資期貨多單現貨能源綠電

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S&P 5005469.30.39%
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陽明75-1.96%
長榮200-0.99%
南亞49.2-1.60%
中鋼23.05-1.07%
聯合再生12.54.60%
遠東新35.25-3.56%
森崴能源162.59.80%
國泰台灣5G+25.360.71%
中信上游半導體15.711.35%
中信中國高股息11.85-0.75%
元大S&P50055.250.64%
中信中國5018.64-0.48%

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長榮法興 槓桿5.0
長榮法興 槓桿4.12
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