蘋果飄香 外資買超台股362億元中砸232億元買這3檔蘋概股

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-04 18:24

台股今 (4) 日由 AI 機器人加上蘋概股再引導改寫歷史新高， 受惠的台積電 (2330-TW) 也還是全場的焦點，大盤收盤報 23522.53 點，創收盤新高，大漲 350.1 點或 1.51%，成交值 5350.77 億元。三大法人合計買超 414.64 億元，其中外資在蘋果概念股鴻海 (2317-TW)、華通 (2313-TW) 及台積電合計砸 232.73 億元敲進。

其中，外資買超台積電 11913 張，砸下的買超金額達 119.37 億元。

7 月 4 日集中市場外資買超 362.2 億元；自營商買超 9.92 億元；投信買超 42.51 億元；三大法人合計買超 414.64 億元。而在期貨市場方面，外資 7 月 4 日在期貨交易日數淨額爲空單 1121 口，未平倉合約口數爲空單 25626 口。

7 月 4 日集中市場外資買超較多的個股爲， 鴻海、聯電、群創、中石化、華通玉山金、南亞科、中鋼、旺宏、佳世達；7 月 4 日集中市場外資賣超較多的個股爲，中信金、開發金、長榮航、泰金寶 - DR、遠傳、台灣大、仁寶、訊舟、陽明、錸德。

7 月 4 日集中市場投信買超較多的個股爲，光寶科、台灣大、遠傳、聯電、開發金、亞泥、和碩、神基、大聯大、瑞儀；7 月 4 日集中市場投信賣超較多的個股爲，景碩、旺宏、佳世達、華通、中華電、臻鼎 - KY、聯強、正新、鴻海、聯發科。

7 月 4 日集中市場自營商買超較多的個股爲，群創、中信金、國票金、中石化、亞泥、台積電、金寶、中興電、鴻海、興富發；7 月 4 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，華電、聯電、長榮、開發金、達方、三商壽、欣陸、南亞科、長榮航、萬海。